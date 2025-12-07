  1. ورزش
آدان از شکایت علیه بازیکن پرسپولیس منصرف شد

دروازه‌بان خارجی استقلال قصد شکایت از کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر و در دربی ۱۰۶ پایتخت روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت و دو تیم امتیازها را تقسیم کردند.

در جریان این بازی سروش رفیعی هافبک پرسپولیس و کاپیتان دوم سرخ‌ها در یک صحنه با الفاظ ناشایستی آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی استقلال خطاب قرار می‌دهد.

در همین علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در صفحه مجازی خود نوشت: ‎《آنتونیو آدان، گلر بااخلاق ‎استقلال در تماس تلفنی، از شکایت شخصی بابت توهین بازیکن رقیب در دربی صرف نظر کرد.

‎مکتب استقلال مفتخر به حضور چنین بازیکنانی است.

جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست. 》

    • پرسپولیس IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      درود بر این ورزشکار و روحیه ورزشی

