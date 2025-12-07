آدان از شکایت علیه بازیکن پرسپولیس منصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر و در دربی ۱۰۶ پایتخت روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت و دو تیم امتیازها را تقسیم کردند.
در جریان این بازی سروش رفیعی هافبک پرسپولیس و کاپیتان دوم سرخها در یک صحنه با الفاظ ناشایستی آنتونیو آدان دروازهبان اسپانیایی استقلال خطاب قرار میدهد.
در همین علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در صفحه مجازی خود نوشت: 《آنتونیو آدان، گلر بااخلاق استقلال در تماس تلفنی، از شکایت شخصی بابت توهین بازیکن رقیب در دربی صرف نظر کرد.
مکتب استقلال مفتخر به حضور چنین بازیکنانی است.
جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست. 》
