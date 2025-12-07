آدان از شکایت علیه بازیکن پرسپولیس منصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر و در دربی ۱۰۶ پایتخت روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت و دو تیم امتیازها را تقسیم کردند.

در جریان این بازی سروش رفیعی هافبک پرسپولیس و کاپیتان دوم سرخ‌ها در یک صحنه با الفاظ ناشایستی آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی استقلال خطاب قرار می‌دهد.

در همین علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در صفحه مجازی خود نوشت: ‎《آنتونیو آدان، گلر بااخلاق ‎استقلال در تماس تلفنی، از شکایت شخصی بابت توهین بازیکن رقیب در دربی صرف نظر کرد.

‎مکتب استقلال مفتخر به حضور چنین بازیکنانی است.

جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست. 》