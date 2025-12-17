بهبود محسوس کیفیت هوا در تبریز همزمان با آغاز سرمای زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز پایش کیفی هوا، شاخص کیفیت هوای تبریز در ۲۴ ساعت گذشته، بر اساس ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، عدد ۸۳ را نشان می‌دهد که وضعیت قابل قبول هوا را نشان می‌دهد.

در همین حال، شاخص کیفیت هوای تبریز در ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه، با رسیدن به عدد ۳۰ در محدوده هوای پاک قرار دارد. این بهبود قابل توجه ناشی از وزش باد و بارش پراکنده باران و برف در سطح شهر و مناطق اطراف است که باعث کاهش آلاینده‌ها و ایجاد هوایی تازه و مطبوع شده است.

با وجود ارتقای کیفیت هوا، کاهش محسوس دما و شرایط سرد زمستانی باعث یخ‌زدگی آب‌های سطحی در برخی معابر شده است. بنابراین، به شهروندان توصیه می‌شود هنگام تردد به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح و شب، نکات ایمنی را رعایت کنند.

به طور کلی، شرایط جوی حاکم بر تبریز علاوه بر پاکسازی هوا، چهره‌ای زمستانی و تازه به شهر بخشیده و هوای سالم‌تری را برای شهروندان به همراه داشته است.