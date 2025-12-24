  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

پایداری هوا تا جمعه؛ احتمال افزایش آلاینده‌ها در تبریز و شهرهای صنعتی

تبریز- رییس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: پایداری نسبی هوا تا روز جمعه موجب افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به‌ویژه تبریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز چهارشنبه گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، در این بازه زمانی از کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان کاسته می‌شود.

وی اظهار کرد: تمام گروه‌های سنی به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی در این مدت از تردد غیرضروری در فضای آزاد به ویژه مناطق آلوده شهرهای صنعتی و پرجمعیت و انجام فعالیت‌های ورزشی خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: امروز گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو بارش پراکنده باران و برف در نواحی جنوبی استان از جمله شهرهای مراغه و بناب شده است.

امیدفر، ادامه داد: از روز جمعه موج ناپایداری از استان عبور می‌کند که موجب بارش پراکنده باران در نواحی گرمسیر و بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی استان می‌شود و فعالیت این سامانه به طور متناوب تا اواسط هفته آینده ادامه می‌یابد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با دمای منفی ۹ درجه و خداآفرین با دمای مثبت ۱۴ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای استان بودند.

امیدفر، افزود: در این بازه زمانی دمای تبریز در سردترین زمان به منفی سه درجه و در گرم‌ترین زمان به هشت درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی این شهر منفی یک درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.

