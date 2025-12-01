برومند: بازنگری طرح هادی ۶ روستا در بوشهر و تنگستان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست کمیته استانی تصویب طرح‌های هادی روستایی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و با حضور بخشداران و دهیاران برگزار شد، گزارش‌های کارشناسی و مطالعات فنی ارائه‌شده از سوی کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با هدف به‌روزرسانی نقشه‌های توسعه روستایی، ساماندهی بافت‌های موجود، ارتقای سرانه‌های خدماتی و پیش‌بینی نیازهای آتی جمعیتی و کالبدی روستاها، به‌صورت دقیق بررسی و در نهایت به تصویب رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: اجرای طرح‌های بازنگری‌شده هادی، نقش مؤثری در هدایت اصولی توسعه کالبدی روستاها، حفظ هویت بومی و معماری محلی و همچنین ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.

وی گفت: همچنین، مطابق شیوه‌نامه ابلاغی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در خصوص نحوه تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های هادی و بازنگری آن‌ها و با استناد به بند «ب» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک نسخه از اصل گزارش طرح‌های مصوب سال ۱۴۰۴ به همراه آلبوم نقشه‌ها و یک نسخه لوح فشرده حاوی اسناد طرح‌ها، جهت بهره‌برداری و اجرا به دهیاران روستاهای مشمول تحویل داده شد.