ناصری: دشمن در نبرد فرهنگی فعال است؛ میدان را خالی نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از بانوان فعال فرهنگی استان، که به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن برگزار شد، اظهار کرد: زندگی فاطمی معنایی جز کار خالصانه و خدمت برای رضای خدا ندارد.

وی افزود: حضرت زهرا (س) در همه عرصه‌ها، از خانه‌داری و همسرداری تا دفاع از ولایت، تنها برای خداوند گام برمی‌داشت و این الگویی کامل برای جامعه امروز است.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به داستان‌هایی از صبر و ایثار حضرت فاطمه (س) مانند داستان خدمتکار و نذر سه‌روزه، تصریح کرد: در همه این موارد، هدف ایشان تنها تقرب به خداوند بود.

وی تصریح کرد: اگر نیت اعمال، رضای الهی باشد، انسان به خدا نزدیک می‌شود، اما اگر انگیزه‌ها آلوده به ریا باشد، تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد ماند.

آیت‌الله ناصری با گلایه از برخی بی‌توجهی‌ها به امور فرهنگی، تأکید کرد: نباید منتظر بودجه‌های دولتی و نهادی ماند؛ فعالیت فرهنگی باید مردمی، خودجوش و مستمر باشد.

وی با ابراز نگرانی از برخی آسیب‌های اخلاقی و فرهنگی در جامعه، ادامه داد: دشمن در این عرصه جدی فعالیت می‌کند و میدان را نمی‌توان خالی گذاشت.

ناصری از فعالان فرهنگی خواست با برنامه‌ریزی، گفت‌وگوی مؤثر و رفتاری مبتنی بر محبت و مهربانی، در عرصه هدایت جامعه و امر به معروف حضوری فعال و مستمر داشته باشند.

امام جمعه یزد در پایان بار دیگر خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی با نیتی خالص و به دور از هرگونه ریا باید تداوم یابد و هرگز تعطیل نشود.