به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد زندی از آغاز سرشماری زمستانه پستانداران در استان خبر داد و اظهار کرد: این عملیات در پنج زیستگاه مهم تحت حفاظت شامل شاهو و کوسالان، بیجار، بدر و پریشان قروه، عبدالرزاق سقز و چلچمه و سارال انجام می‌شود و تا نیمه بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به گونه‌های شاخص مورد بررسی افزود: قوچ و میش ارمنی، کل و بز، گرگ، خرس قهوه‌ای و سایر پستانداران بزرگ در این دوره ثبت و شمارش می‌شوند و نتایج آن مبنای تصمیم‌گیری‌های حفاظتی در سال آینده خواهد بود.

زندی با بیان اینکه سرشماری امسال با مشارکت بیش از ۷۰ نفر انجام می‌شود گفت: کارشناسان محیط‌زیست، نیروهای یگان حفاظت، بازنشستگان، دانشجویان، فعالان محیط‌زیست و جوامع محلی در این طرح حضور دارند و این مشارکت گسترده ظرفیت ارزشمندی برای پایش مستمر زیستگاه‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان بیان کرد: در این عملیات ۱۰ تیم تخصصی وارد مناطق مختلف شده و در کنار روش‌های میدانی، از تجهیزات پیشرفته شامل پهپاد، دوربین‌های P1100، دوربین دید در شب و دیگر ابزارهای نوین رصد استفاده می‌شود که دقت سرشماری و پوشش مناطق صعب‌العبور را افزایش می‌دهد.

زندی تصریح کرد: داده‌های مربوط به مشاهده پستانداران، پرندگان و خزندگان به صورت لحظه‌ای در سامانه جامع محیط‌زیست ثبت می‌شود تا امکان تحلیل‌های دقیق جمعیتی و برنامه‌ریزی در مدیریت زیستگاه‌ها فراهم شود.

وی با قدردانی از مشارکت‌کنندگان اعلام کرد: سرشماری در سایر نقاط استان نیز طبق برنامه ادامه دارد و اداره‌کل محیط‌زیست کردستان از همراهی جوامع محلی و تشکل‌های مردمی استقبال می‌کند زیرا حضور مردم ضامن موفقیت طرح‌های حفاظت از حیات‌وحش است.