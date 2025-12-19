جباری: سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شده مراکان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری در این زمینه با بیان اینکه این برنامه با هدف تعیین میزان زاد و ولد، مدیریت زیستگاه و گونه در ۴ حوزه استحفاظی از این منطقه حفاظت شده انجام گرفت، افزود: سرشماری طی چهار روز با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل و همکاری بیش از ۳۰ نفر شامل محیط بانان منطقه حفاظت شده مراکان و شهرستان خوی، دامپزشکان و کارشناسان حیات وحش اداره کل، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست و جوامع محلی همراه بود.

وی با اشاره به اینکه سرشماری به صورت ترکیبی با روش جرگه‌ای و پهپادی توسط دو پهپاد و گروه‌های دو تا سه نفره صورت گرفته است، ادامه داد: مأمورین سرشماری در ۴ حوزه دودای، گلفرج، قوچعلی کندی و مراکان مسیرهای تعیین شده را پایش کردند و مشاهدات آنها در فرم‌های مخصوص ثبت شده است که این آمار پس از جمع بندی و بررسی‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

جباری اظهار کرد: سرشماری پستانداران در زیستگاه‌های تحت مدیریت، هر سال توسط اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان انجام می‌گیرد و با توجه به نتایج سرشماری، برنامه‌های مورد نیاز مدیریتی در راستای حفاظت بهینه از زیستگاه و گونه‌ها تدوین و اجرایی می‌شود.

منطقه حفاظت شده مراکان با وسعت ۱۰۱ هزار هکتار در شمال استان از مهمترین زیستگاه‌های قوچ و میش ارمنی و کل و بز وحشی در کشور است.