جباری: سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت شده مراکان پایان یافت

ارومیه - مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از پایان سرشماری پستانداران شاخص منطقه حفاظت شده مراکان شهرستان خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری در این زمینه با بیان اینکه این برنامه با هدف تعیین میزان زاد و ولد، مدیریت زیستگاه و گونه در ۴ حوزه استحفاظی از این منطقه حفاظت شده انجام گرفت، افزود: سرشماری طی چهار روز با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل و همکاری بیش از ۳۰ نفر شامل محیط بانان منطقه حفاظت شده مراکان و شهرستان خوی، دامپزشکان و کارشناسان حیات وحش اداره کل، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست و جوامع محلی همراه بود.

وی با اشاره به اینکه سرشماری به صورت ترکیبی با روش جرگه‌ای و پهپادی توسط دو پهپاد و گروه‌های دو تا سه نفره صورت گرفته است، ادامه داد: مأمورین سرشماری در ۴ حوزه دودای، گلفرج، قوچعلی کندی و مراکان مسیرهای تعیین شده را پایش کردند و مشاهدات آنها در فرم‌های مخصوص ثبت شده است که این آمار پس از جمع بندی و بررسی‌های تخصصی اعلام خواهد شد.

جباری اظهار کرد: سرشماری پستانداران در زیستگاه‌های تحت مدیریت، هر سال توسط اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان انجام می‌گیرد و با توجه به نتایج سرشماری، برنامه‌های مورد نیاز مدیریتی در راستای حفاظت بهینه از زیستگاه و گونه‌ها تدوین و اجرایی می‌شود.

منطقه حفاظت شده مراکان با وسعت ۱۰۱ هزار هکتار در شمال استان از مهمترین زیستگاه‌های قوچ و میش ارمنی و کل و بز وحشی در کشور است.

