کنعانی: سرشماری سراسری پستانداران شاخص مازندران اجرا شد

محمدرضا کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری پستانداران شاخص استان روزهای دوم و سوم دی ماه بهصورت همزمان در سراسر استان اجرا شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، با بیان اینکه این سرشماری در چارچوب برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی استان انجام شد، گفت: در این برنامه، گونههای قوچ و میش وحشی و کل و بز وحشی مورد پایش قرار گرفتند و برای نخستینبار ۵۰ مسیر ثابت و مشخص سرشماری در زیستگاههای کوهستانی و مرتعی استان احصا شد.
وی افزود: این مسیرها با بررسیهای کارشناسی و بر اساس دانش میدانی محیطبانان انتخاب شدند و سرشماری دقیقاً در همین مسیرها انجام شد تا دادهها قابلیت تکرار و تحلیل بلندمدت داشته باشند.
کنعانی ادامه داد: این برنامه همچنین برای نخستینبار با همکاری مستقیم دانشگاه تربیت مدرس – واحد نور اجرا شد و فعالان محیط زیست، دانشجویان و جوامع محلی آموزشدیده بهصورت سازمانیافته در عملیات مشارکت داشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: پیش از اجرای عملیات میدانی، کارگاه آموزشی برگزار شد و روشهای استاندارد سرشماری، نحوه ثبت دادهها و ملاحظات ایمنی به گروهها آموزش داده شد.
وی افزود: در این عملیات، ۵۰ گروه سرشماری فعال بودند و در هر گروه یک محیطبان بهعنوان سرگروه مسئولیت هدایت عملیات و مدیریت ایمنی مسیر را بر عهده داشت.
کنعانی تصریح کرد: اجرای همزمان سرشماری در سراسر استان و در بازه زمانی مشخص، خطاهای ناشی از جابجایی گلهها را به حداقل رساند و شرایط جوی پایدار نیز اجرای ایمن عملیات را ممکن کرد.
وی در پایان گفت: دادههای حاصل ثبت شده و تحلیل علمی آنها در ادامه انجام و نتایج نهایی در قالب گزارش مستقل ارائه میشود
