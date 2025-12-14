  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

مراسم تجلیل از تسهیلگران حوزه توانبخشی(CBR) برگزار شد



شیروان_ مراسم تجلیل از تسهیلگران حوزه توانبخشی(CBR) با حضور مدیرعامل بهزیستی خراسان‌شمالی برگزار شد.

