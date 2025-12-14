https://mehrnews.com/x39RCs ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵ کد خبر 6688227 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵ مراسم تجلیل از تسهیلگران حوزه توانبخشی(CBR) برگزار شد شیروان_ مراسم تجلیل از تسهیلگران حوزه توانبخشی(CBR) با حضور مدیرعامل بهزیستی خراسانشمالی برگزار شد. دریافت 26 MB کد خبر 6688227 کپی شد مطالب مرتبط هفته زن در چهارمحال و بختیاری؛ از جشنهای محلهای تا معرفی بانوان موفق رتبههای برتر کنکور در میان معلولین نشانه تجلی اراده در محدودیت است برچسبها سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی مراسم تجلیل
