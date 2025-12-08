دهناد: خط ۲ قطار شهری قم به طول ۲۸ کیلومتر وارد فاز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حملونقل و نقل شهری شورای اسلامی شهر قم پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم گفت: قرارداد اجرای خط ۲ قطار شهری قم یکی از مهمترین مصوبات این دوره شورای شهر محسوب میشود که همزمانی آن با ایام مبارک میلاد حضرت زهرا سلاماللهعلیها را به فال نیک میگیریم و امیدواریم بتوانیم بر اساس برنامه زمانبندی پیشبینیشده، پروژه را به سرعت آغاز و با کیفیت اجرا کنیم.
وی با توضیح جزئیات فنی پروژه گفت: خط ۲ قطار شهری قم به طول ۲۸ کیلومتر و شامل ۲۱ ایستگاه است که در فاز اول، ۶.۵ کیلومتر مسیر با استفاده از دستگاه حفاری مکانیزه ۹ متری و ۵.۵ کیلومتر دیگر به صورت دوقلو اجرا خواهد شد.
وی عنوان کرد: مسیر آغازین فاز اول از سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی شروع شده و تا میدان شیخ مفید امتداد دارد.
وی افزود: ایستگاهها شامل شهید آل هاشم، پردیسان، شهید مالک رحمتالله، میدان شهدای آتشنشان، تقاطع خیابان سلمان فارسی و آزادی، پایانه شهروند، بوستان علوی، دانشگاه قم، شهرک قدس و میدان شیخ مفید هستند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قم توضیح داد: اجرای بخشی از مسیر ابتدایی به صورت روباز و بدون پوشش کامل انجام میشود تا هزینههای سنگین مربوط به تهویه و روشنایی کاهش یابد.
وی بیان کرد: در محدوده شهرک قدس به دلیل شرایط سنگ و خاک، عملیات حفاری با دستگاههای هارد راک و به صورت دوقلو انجام میشود.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی پروژه اظهار داشت: فاز نخست خط ۲ بر اساس توافق اولیه با قرارگاه خاتم الانبیا و مؤسسه حرا برای مدت ۴۲ ماه پیشبینی شده است که شامل حفاری تونل، پایدارسازی خاک و آمادهسازی محل ایستگاهها است.
وی گفت: مبلغ قرارداد بر اساس فهرستبهای اسفند ماه سال ۱۴۰۳ و با ضریب پیمان ۱.۲۵ محاسبه شده که نسبت به پروژههای مشابه در دیگر کلانشهرها، رقمی منطقی و مناسب به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود به نحوه تأمین منابع مالی پروژه پرداخت و گفت: ۵۰ درصد از اعتبار قرارداد به صورت نقدی و از محل اوراق و ۵۰ درصد دیگر به شکل تهاتر املاک تأمین خواهد شد تا اجرای پروژه بدون وقفه ادامه یابد.
وی افزود: همچنین با هماهنگیهای انجامشده، سایتهای لازم برای اجرای شفتها و کارگاههای تولید قطعات پیشساخته بتنی آماده شده است تا دستگاههای حفاری مکانیزه بتوانند بدون توقف عملیات حفاری و نصب دیوارهها را انجام دهند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر قم گفت: قرارداد با رعایت کامل شرایط عمومی پیمان و با همکاری کامل شهرداری و قرارگاه خاتم الانبیا نهایی شده و پیمانکار موظف است اجرای تعهدات خود را با رعایت این چارچوب انجام دهد.
وی عنوان کرد: همچنین تمامی الزامات نقدینگی اولیه و پشتیبانی فنی برای آغاز پروژه در قرارداد پیشبینی شده است.
وی بیان داشت: با توجه به اهمیت این پروژه برای توسعه حملونقل عمومی قم و تسهیل دسترسی شهروندان، تلاش خواهد شد فاز نخست خط ۲ در سریعترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب اجرایی شود و مسیر تکمیل کل خط نیز با برنامهریزی دقیق و مدیریت منابع ادامه یابد.
فاز اجرایی خط ۲ قطار شهری قم با تصویب شورا و نهایی شدن قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیا آغاز شد.
