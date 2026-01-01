  1. استانها
دنیا مالی: خوزستان نیازمند توسعه بیشتر زیرساخت‌های ورزشی است

اهواز – وزیر ورزش و جوانان از بهره‌برداری چند پروژه ورزشی در شهرهای ماهشهر، هندیجان و ایذه خبر داد و گفت: خوزستان با وجود ظرفیت‌های گسترده ورزشی، نیازمند توسعه بیشتر زیرساخت‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی شامگاه پنجشنبه در پایان سفر خود به استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان این سفر، پروژه‌های ورزشی مهمی در دو شهرستان ماهشهر و هندیجان به بهره‌برداری رسید و همچنین سالن جدید و مدرن خانه کشتی در شهرستان ایذه با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ نفر افتتاح شد.

وی افزود: برای این پروژه‌ها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن با کمک وزارت نفت و بخشی دیگر از منابع ملی و استانی تأمین شده است.

دنیامالی با اشاره به تلاش‌های استان در توسعه ورزش گفت: در یک سال اخیر بیش از ۵۳ پروژه ورزشی در خوزستان اجرا شده و هم‌اکنون ۱۶ پروژه دیگر در دست اقدام است. وی میزان منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های ورزشی استان را ۳.۲ همت اعلام کرد.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: براساس قوانین بالادستی، موظفیم سهم قابل توجهی از منابع را به تکمیل پروژه‌های ورزشی استان اختصاص دهیم.

وی افزود: خوزستان از نظر شاخص سرانه ورزشی جزو استان‌های خوب کشور است و عددی که در ذهن دارم حدود ۱.۲ متر مربع به ازای هر نفر است.

دنیامالی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده ورزشی و پهناوری استان، وزارت ورزش و جوانان تلاش خواهد کرد تا زیرساخت‌های بیشتری برای توسعه ورزش و بهره‌مندی مردم خوزستان فراهم شود.

