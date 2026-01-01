به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی شامگاه پنجشنبه در پایان سفر خود به استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان این سفر، پروژههای ورزشی مهمی در دو شهرستان ماهشهر و هندیجان به بهرهبرداری رسید و همچنین سالن جدید و مدرن خانه کشتی در شهرستان ایذه با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ نفر افتتاح شد.
وی افزود: برای این پروژهها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از آن با کمک وزارت نفت و بخشی دیگر از منابع ملی و استانی تأمین شده است.
دنیامالی با اشاره به تلاشهای استان در توسعه ورزش گفت: در یک سال اخیر بیش از ۵۳ پروژه ورزشی در خوزستان اجرا شده و هماکنون ۱۶ پروژه دیگر در دست اقدام است. وی میزان منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژههای ورزشی استان را ۳.۲ همت اعلام کرد.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: براساس قوانین بالادستی، موظفیم سهم قابل توجهی از منابع را به تکمیل پروژههای ورزشی استان اختصاص دهیم.
وی افزود: خوزستان از نظر شاخص سرانه ورزشی جزو استانهای خوب کشور است و عددی که در ذهن دارم حدود ۱.۲ متر مربع به ازای هر نفر است.
دنیامالی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای گسترده ورزشی و پهناوری استان، وزارت ورزش و جوانان تلاش خواهد کرد تا زیرساختهای بیشتری برای توسعه ورزش و بهرهمندی مردم خوزستان فراهم شود.
