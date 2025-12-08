مشاور امور جوانان کمیته امداد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در حکمی «عبدالله یاوری» را به عنوان مشاور امور جوانان کمیته امداد منصوب کرد.

متن حکم سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد برای انتصاب مشاور امور جوانان کمیته امداد به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای عبدالله یاوری

با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین، تخصص، تجربیات ارزنده قبلی، به موجب این ابلاغ، جناب‌عالی را برای مدت دو سال با حفظ سمت به عنوان «مشاور امور جوانان» در نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می‌نماید.

بر این اساس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و اقدامات ارزنده جناب آقای حمید طاهری جبلی، از جناب عالی انتظار می‌رود با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و تحولات مورد نظر هیأت محترم امنا، با عزم و همتی راسخ و نگاهی نوآورانه همراه با روحیه اخلاقی و ارزشی، انقلابی و جهادی، دانش‌گرایی و تحول‌خواهی، قانون‌گرایی و انضباط اداری و استفاده بهینه از منابع و پرهیز از هرگونه اسراف و تجمل‌گرایی و توجه دقیق به استفاده صحیح از بیت‌المال و با اتکال به قدرت لایزال الهی برای رسیدن به اهداف نورانی این تشکیلات انقلابی گام‌های اساسی بردارید.

امید است تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) توفیق خدمت‌گذاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایتمندی مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) فراهم گردد.