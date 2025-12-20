  1. جامعه
توزیع بسته‌های یلدای مهربانی به خانواده‌های نیازمند

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از توزیع بسته‌های یلدایی ویژه به خانواده‌های نیازمند در قالب پویش «یلدای مهربانی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با اعلام برگزاری پویش ملی یلدای مهربانی با هدف تأمین اقلام شب یلدای خانواده‌های نیازمند، گفت: این پویش از ۲۶ آذرماه آغاز شده و تا اول دی‌ماه ادامه دارد.

وی با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی اظهار کرد: ایجاد نشاط و همبستگی بین اقشار مختلف مردم، پاسداشت فرهنگ احسان و نیکوکاری و صله رحم، از دیگر اهداف برگزاری پویش یلدای مهربانی است که برای سومین سال پیاپی اجرا می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خاطرنشان کرد: کمیته امداد به عنوان نهاد حاکمیتی، راهبری پویش یلدای مهربانی را برعهده گرفته است تا شب یلدای امسال یک فضای گرم و صمیمی در خانواده‌های ایرانی شکل بگیرد.

آسوده افزود: مردم در شرایط سخت همواره ثابت کرده‌اند که نوع‌دوستی در میان آنان ساری و جاری است و در این پویش نیز کمک‌های مردمی با اولویت بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌های ایتام اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تأمین بسته‌ها و توزیع اقلام یلدایی از روز گذشته آغاز شده و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پیش از شب یلدا، بسته‌ها در اختیار خانواده‌های جامعه هدف قرار گیرد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: مردم نیکوکار می‌توانند با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ در پویش ملی «یلدای مهربانی» با هدف تأمین مایحتاج خانواده‌های نیازمند در شب یلدا، مشارکت کنند.

آسوده تاکید کرد: پیام‌رسان بله به عنوان یک نوآوری در جذب کمک‌ها و مراکز نیکوکاری در سراسر کشور نیز آماده دریافت کمک‌های مردمی در پویش یلدای مهربانی هستند.

کد خبر 6696153
مینا یاری

