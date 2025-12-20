به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله آسوده، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اعلام برگزاری پویش ملی یلدای مهربانی با هدف تأمین اقلام شب یلدای خانوادههای نیازمند، گفت: این پویش از ۲۶ آذرماه آغاز شده و تا اول دیماه ادامه دارد.
وی با حضور در برنامهای تلویزیونی اظهار کرد: ایجاد نشاط و همبستگی بین اقشار مختلف مردم، پاسداشت فرهنگ احسان و نیکوکاری و صله رحم، از دیگر اهداف برگزاری پویش یلدای مهربانی است که برای سومین سال پیاپی اجرا میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خاطرنشان کرد: کمیته امداد به عنوان نهاد حاکمیتی، راهبری پویش یلدای مهربانی را برعهده گرفته است تا شب یلدای امسال یک فضای گرم و صمیمی در خانوادههای ایرانی شکل بگیرد.
آسوده افزود: مردم در شرایط سخت همواره ثابت کردهاند که نوعدوستی در میان آنان ساری و جاری است و در این پویش نیز کمکهای مردمی با اولویت بیماران صعبالعلاج و خانوادههای ایتام اجرا میشود.
وی ادامه داد: تأمین بستهها و توزیع اقلام یلدایی از روز گذشته آغاز شده و برنامهریزی صورت گرفته تا پیش از شب یلدا، بستهها در اختیار خانوادههای جامعه هدف قرار گیرد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: مردم نیکوکار میتوانند با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ در پویش ملی «یلدای مهربانی» با هدف تأمین مایحتاج خانوادههای نیازمند در شب یلدا، مشارکت کنند.
آسوده تاکید کرد: پیامرسان بله به عنوان یک نوآوری در جذب کمکها و مراکز نیکوکاری در سراسر کشور نیز آماده دریافت کمکهای مردمی در پویش یلدای مهربانی هستند.
