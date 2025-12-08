به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رهایی، دبیر کمیته علمی سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران گفت: این تمدید باهدف فراهمسازی فرصت بیشتر برای مشارکت گستردهتر بنگاههای گردشگری، هتلها، آژانسها، شرکتهای خدمات گردشگری، بومگردیها و سایر فعالان این صنعت راهبردی انجام شده تا همه متقاضیان بتوانند با آمادگی کامل در فرآیند ارزیابی و رقابت این جایزه معتبر ملی حضور پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری» که از سوی پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، دانشگاه علم و فرهنگ و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سایر مشارکتکنندگان برگزارمی شود، بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی این حوزه و با تمرکز بر شناسایی، ارزیابی و معرفی مجموعههای برتر، تلاش دارد الگوهای موفق مدیریتی، نوآوری، کیفیت خدمات و استانداردهای حرفهای را در سطح ملی برجسته سازد و مسیر رشد و ارتقای صنعت گردشگری کشور را هموار سازد.
دبیر کمیته علمی جایزه تأکید کرد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به آدرس ICCIP.IR و ورود به لینک سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام خود اقدام کنند.
