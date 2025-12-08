  1. جامعه
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

مهلت ثبت‌نام در سومین دوره جایزه تعالی گردشگری ایران تمدید شد

دبیر کارگروه علمی سومین دوره جایزه ملی تعالی گردشگری گفت: در پی استقبال فعالان، مدیران و مجموعه‌های پیشروی صنعت گردشگری کشور، مهلت ثبت‌نام متقاضیان حضور در این رویداد ملی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رهایی، دبیر کمیته علمی سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران گفت: این تمدید باهدف فراهم‌سازی فرصت بیشتر برای مشارکت گسترده‌تر بنگاه‌های گردشگری، هتل‌ها، آژانس‌ها، شرکت‌های خدمات گردشگری، بوم‌گردی‌ها و سایر فعالان این صنعت راهبردی انجام شده تا همه متقاضیان بتوانند با آمادگی کامل در فرآیند ارزیابی و رقابت این جایزه معتبر ملی حضور پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری» که از سوی پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، دانشگاه علم و فرهنگ و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر مشارکت‌کنندگان برگزارمی شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی این حوزه و با تمرکز بر شناسایی، ارزیابی و معرفی مجموعه‌های برتر، تلاش دارد الگوهای موفق مدیریتی، نوآوری، کیفیت خدمات و استانداردهای حرفه‌ای را در سطح ملی برجسته سازد و مسیر رشد و ارتقای صنعت گردشگری کشور را هموار سازد.

دبیر کمیته علمی جایزه تأکید کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به آدرس ICCIP.IR و ورود به لینک سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام خود اقدام کنند.

فاطمه کریمی

