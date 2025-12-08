به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در آئین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور مرکز زنجان، اظهار کرد: دانشجویان سرمایه آینده مدیریت کشورند و سطح مسئولیتپذیری و بلوغ فکری آنان در جلسات اخیر نشان داد که نقد دانشگاهی میتواند راهنمای دقیق برای دستگاههای اجرایی باشد.
وی با اشاره به حضور رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان زنجان، بیان کرد: هیچیک از سخنان دانشجویان جنبه شخصی نداشت و این نگاه مسئله محور نشان میدهد دانشجویان زنجانی به مرحلهای از درک و مسئولیت رسیده اند که دغدغه اصلی آنان اصلاح امور و کمک به آینده کشور است.
فرماندار زنجان با اشاره به اجرای پروژههای متعدد شهری، افزود: دانشگاه باید پیش از آغاز هر طرح وارد میدان نقد و ارزیابی شود. اگر پیش از ساخت پل یا اجرای طرحهای ترافیکی و عمرانی از نظر اساتید و دانشجویان استفاده شود بسیاری از خطاها قابل پیشگیری است. استفاده از نگاه علمی بهترین ابزار برای توسعه صحیح شهر است.
کاظمی با اشاره به برخی نارساییهای آموزشی و رفاهی دانشگاه پیام نور، گفت: موضوع کیفیت آموزشی، فضاهای خدماتی و عدالت رفاهی در کمیسیون دانشجویی بهطور ویژه بررسی میشود و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اتخاذ خواهد شد.
فرماندار زنجان همچنین آسیبهای اجتماعی استان را یکی از نگرانیهای جدی دانست و گفت: با وجود فعالیت گسترده مراکز فرهنگی، همچنان با نرخ بالای آسیبهای اجتماعی روبهرو هستیم. جامعه علمی، روانشناسان و اساتید دانشگاه باید نسخههای علمی، عملی و قابل اجرا برای مدیریت این آسیبها ارائه دهند و دستگاههای اجرایی آماده همکاری با آنان هستند.
وی با اشاره به نیاز دستگاههای اداری به کارشناسان حقوقی، اظهار کرد: بسیاری از خسارتهای مالی و مشکلات اجرایی ناشی از نبود متخصصان حقوقی در ادارات است و فارغالتحصیلان دانشگاه پیام نور میتوانند این خلأ را جبران کنند.
کاظمی با اشاره تشکیل اتاق هماندیشی علمی برای توسعه شهرستان زنجان، افزود: رؤسای دانشگاهها و تشکلهای دانشجویی در این مجموعه حضور خواهند داشت و فرمانداری از پایاننامهها و پژوهشهایی که به موضوعات شهری و مسائل استان بپردازد حمایت میکند.
