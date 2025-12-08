  1. استانها
۳۴۰ دستگاه بخاری در مناطق محروم استان سمنان توزیع شد

سمنان- معاون کمیته امداد استان سمنان با اعلام توزیع ۳۴۰ دستگاه بخاری در مناطق محروم، هدف این اقدام را ایجاد آرامش و تأمین گرما برای خانواده‌های نیازمند در آغاز فصل سرما دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل کمیته امداد سمنان از توزیع ۳۴۰ بخاری بین خانواده‌های نیازمند استان خبر داد و ابراز داشت: در این کار خدا پسندانه خیران و نیکوکاران استان سمنان سهیم شدند.

وی افزود: این طرح با هدف تأمین مایحتاج اساسی و ایجاد آرامش و آسایش برای خانواده‌های کم درآمد و نیازمند در آستانه فصل سرما و زمستان انجام گرفته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای پویش «گرمای همدلی» در دست اجرا قرار گرفت، بیان کرد: می‌کوشیم تا هیچ خانواده‌ای بدون وسایل گرمایشی زمستان را سپری نکند.

تقوی از برنامه ریزی برای تأمین وسایل گرمایشی در ادامه این روند خبر داد و تصریح کرد: ۳۰۰ دستگاه وسایل گرمایشی دیگر نیز طی روزهای آتی بین نیازمندان تمرین می‌شود.

وی افزود: این تعداد وسایل گرمایشی بین نیازمندان و خانواده‌های محروم ساکن در مناطق کم برخوردار استان سمنان توزیع خواهد شد.

