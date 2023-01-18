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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰

معاون کمیته امداد استان سمنان:

۹۰۰ عدد لوازم گرمایشی بین نیازمندان استان سمنان توزیع شد

۹۰۰ عدد لوازم گرمایشی بین نیازمندان استان سمنان توزیع شد

سمنان- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان از توزیع ۹۰۰ عدد دستگاه لوازم گرمایشی ویژه خانواده‌های نیازمند با همراهی خیران استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان از اجرای پویش تأمین لوازم ضروری زندگی مددجویان در فصل سرما خبر داد و بیان کرد: توزیع بیش از ۹۰۰ لوازم گرمایشی بین مددجویان استان رقم خورده است.

وی افزود: هر ساله با شروع فصل سرد سال تعدادی لوازم گرمایشی به مددجویان مناطق محروم و سردسیر به ویژه نقاطی که به تازگی به شبکه گاز طبیعی کشور متصل شده‌اند، اهدا می‌شود

معاون کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه در سال جاری وبا شروع فضل سرما، ۶۰۰ دستگاه بخاری گازی بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد، بیان داشت: در این مدت بیش از ۳۰۰ آبگرمکن نیز بین مددجویان استان سمنان توزیع شد.

تقوی از راهی شدن ۷۵۰ نو عروس به خانه بخت با اهدای جهیزیه و سایر خدمات حمایتی در قالب مشاوره قبل و بعد از ازدواج، هدیه ازدواج به پسران، تأمین جهیزیه برای نو عروسان خبر داد.

کد مطلب 5685584

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