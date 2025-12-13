به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالجبار احمد وزیر دارایی دولت تغییر و سازندگی در صنعا در پستی در فضای مجازی اعلام کرد که رژیم‌های سعودی و اماراتی توطئه‌های زیادی علیه اقتصاد یمن انجام می‌دهند، اما خطرناک‌ترین آنها که یک جنایت محسوب می‌شود، تبدیل یمن به یک بازار مصرفی دائمی برای محصولات خودشان است که عوامل رشد آن را از بین می‌برد و آن را به کشوری فقیر تبدیل می‌کند که تا بی‌نهایت از بیکاری رنج ببرد.

وی با اشاره به اینکه حماقت رژیم سابق یمن در طول چندین دهه به تخریب نظام اقتصادی یمن کمک کرده است، افزود: عربستان سعودی و امارات به عنوان مثال میوه‌ها را با ارزان‌ترین قیمت‌ها از بازار یمن می‌گیرند و سپس با افزودن طعم‌دهنده‌های مصنوعی، آب و شکر به کنسانتره و آبمیوه تبدیل می‌کنند و سپس آنها را به یمن وارد کرده و با گران‌ترین قیمت‌ها می‌فروشند.

عبدالجبار احمد تأکید کرد که این کشورها از واردات محصولات یمنی تولید شده داخلی جلوگیری می‌کنند و فقط مواد خام را می‌پذیرند زیرا از آنها بهره‌مند می‌شوند.