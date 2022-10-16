خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: استان بوشهر در منطقه گرم و خشک کشور قرار گرفته است و اگرچه میزان بارش سالانه بالایی ندارد ولی علاوه بر روان‌آب‌های ناشی از بارش‌های داخل استان، محل ورود و عبور روان‌آب بارش‌های استان‌های بالادست است.

طی دهه‌ها اخیر با تغییر اقلیم، بارش باران در استان بوشهر هم تغییر کرده و تعداد بارندگی‌ها کمتر شده و در عوض در هر مرحله بارش، حجم آب بالایی نازل می‌شود که گاهاً خطرآفرین است.

این وضعیت در استان‌های همجوار استان بوشهر نیز وجود دارد و سالانه حجم بالایی از روان‌آب‌های استان‌هایی همچون فارس راهی استان بوشهر می‌شود که البته بدون استفاده مناسب و گاهاً با ایجاد خسارت‌های فراوان به دریا می‌ریزد.

بارش‌های استان بوشهر و همچنین ورود روان‌آب ناشی از بارش در استان‌های همسایه باعث بروز خسارت‌های فراوان در استان بوشهر شده است و نیاز است که پیشگیری مناسب صورت گیرد.

ماه اول پاییز رو به اتمام بوده و فصل بارش نزدیک است و با توجه به ماهیت رگباری و سیلابی بودن بارش‌های استان بوشهر، باید اقدامات مناسب برای پیشگیری از سیلاب در دستور کار متولیان قرار گیرد.

بارش‌های مخرب و رگباری در استان بوشهر

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کاهش بارش‌های پاییزی خبر داد و اظهار داشت: کاهش میزان بارش‌ها در فصل پاییز به این معنی نیست که بارش سیلابی نخواهیم داشت.

در استان بوشهر به دلیل اینکه در منطقه حاره‌ای و نیمه‌حاره‌ای قرار دارد و گرم است رژیم بارشی رگباری و سنگین است و تعداد بارش‌های کم مخرب و رگباری خواهد بود و ممکن است باعث سیلاب شود زهرا راستگو اضافه کرد: در استان بوشهر به دلیل اینکه در منطقه حاره‌ای و نیمه‌حاره‌ای قرار دارد و گرم است رژیم بارشی رگباری و سنگین است و تعداد بارش‌های کم مخرب و رگباری خواهد بود و ممکن است باعث سیلاب شود.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌های اقلیمی نشان می‌دهد که فصل پاییز امسال شاهد بارش‌های کمترین نسبت به میانگین چه در استان بوشهر و چه در سطح کشور باشیم.

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وارد فصل زمستان که می‌شویم بارش‌ها متعادل‌تر می‌شود و انتظار می‌رود که از اواسط آذرماه به سمت فصل زمستان وضعیت بارش‌ها متعادل شده و بهبود یابد.

افزایش بارش در زمستان

وی با بیان اینکه در فصل زمستان بارش‌ها نرمال و در برخی از مناطق بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود افزود: در مناطق شمالی استان بوشهر در ماه‌های دی و بهمن میزان بارش‌ها بیشتر از نرمال خواهد بود.

راستگو با اشاره به اینکه در دو ماهه پایان سال بارش‌ها در همه نقاط استان نرمال خواهد بود تاکید کرد: در جنوب استان بوشهر بارش‌ها بیش از حد نرمال خواهد بود.

بارش‌ها با تأخیر شروع می‌شود

وی گفت: در فصل پاییز به طور کلی به لحاظ زمانی بارش‌ها با تأخیر شروع می‌شود و از نظر میزان بارش نیز کمتر از حد معمول بارش خواهیم داشت.

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر اظهار داشت: در فصل‌های پاییز و زمستان امسال دما نیز مقداری بیشتر از حد نرمال خواهد بود که کاهش بارش و افزایش ممکن است منجر به مشکل و تنش آبی در حوزه کشاورزی شود.

انجام مطالعات مدیریت سیلاب

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه مدیریت سیلاب در استان بوشهر اقدامات لازم آغاز شده که تاکنون مطالعات در دو شهرستان تکمیل شده است.

علی محمدی مدل بارش‌های استان بوشهر را رگباری و همرفتی عنوان کرد و ادامه داد: رفع عوامل بروز سیلاب در استان بوشهر از اولویت‌های مهمی است که با جدیت در دستور کار است.

وی با تشریح برخی از عوامل بروز سیلاب در استان بوشهر بیان کرد: برداشت‌های غیراصولی شن و ماسه و دخل و تصرف در بستر آبراه‌ها و همچنین ساخت و سازها در بستر رودخانه‌ها از این عوامل است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر از دیگر عوامل بروز سیلاب در استان بوشهر به پخش نخاله‌ها، ازدحام در کنار رودخانه‌ها، احداث زیرگذرهای غیر اصولی در بستر رودخانه‌ها، تبدیل مسیل‌‎ها و آبراه‌های فصلی کوچک به کوچه بدون پیش بینی دفع آب‌های سطحی اشاره کرد.

تکمیل سدها

وی یکی از مهمترین راهکارهای کنترل سیلاب در استان بوشهر را تکمیل سدهای در دست احداث عنوان کرد و ادامه داد: در بارش‌های اخیر در استان بوشهر سد رئیس‌علی دلواری واقع در شهرستان دشتستان با حجم ۶۹۵ میلیون مترمکعب نقش مهمی در جمع آوری روان‌آب‌ها داشته است.

محمدی افزود: سدهای دشت پلنگ، باهوش، باغان، خائیز و دالکی در دست ساخت هستند که در کنترل سیلاب‌های اخیر نیز نقش خوبی ایفا کردند و تکمیل این پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از ظرفیت سد رئیسعلی دلواری در شهرستان دشتستان پر از آب است خاطرنشان کرد: تکمیل سدهایی که در مسیر رودخانه‌های استان قرار دارند نقش مهمی در کنترل سیلاب دارد.

انتظار می‌رود با تکمیل سدهای در دست احداث استان بوشهر، ضمن کنترل روان‌آب‌های پاییز و زمستان، بخش قابل توجهی از نیازهای آبی استان بوشهر در فصل تابستان تأمین شود.