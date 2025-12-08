رئیس شورای اسلامی شهر: هزینه اجرای خط ۲ مترو قم ۸۰ همت برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله امراللهی ظهر دوشنبه در جلسه شورا با اشاره به برآوردهای مالی طرح خط ۲ مترو قم گفت: کل هزینه مورد نیاز برای اجرای خط ۲ مترو در شرایط فعلی حدود ۸۰ همت است و با توجه به سقفهای تعیینشده در حوزه انتشار اوراق مشارکت و سیاستهای کنترل نقدینگی در دولت، امکان اتکای کامل به اوراق وجود ندارد.
وی افزود: محدودیتهایی که در زمینه انتشار اوراق مشارکت وجود دارد، مانع از آن است که بتوان با این روش، بخش عمده اعتبارات پروژه را تأمین کرد و ادامه این وضعیت موجب طولانی شدن زمان اجرای طرح میشود.
امراللهی پیشنهاد کرد: مکاتبهای مشترک میان رئیس شورا، شهردار قم تنظیم شود تا موضوع تأمین اعتبارات خط ۲ مترو از طریق طرح در جلسه سران قوا مورد پیگیری قرار گیرد.
وی بیان کرد: با گفتوگوهایی که با مسئولان ارشد استان و شخصیتهای ملی انجام شده، امکان طرح این موضوع از مسیر قانونی و رسمی فراهم است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ظرفیت کاربریهای تجاری و مسکونی برای تأمین مالی پروژه گفت: پیشبینی چنین کاربریهایی در محدوده مسیر میتواند علاوه بر تأمین بخشی از هزینهها، شبکه معابر و نیازهای زیربنایی مناطق جدید شهر را نیز پوشش دهد.
وی ابراز کرد: ۱۶ کیلومتر از محدوده این خط، اراضی دولتی بوده که در فرآیند اجرای پروژه، تعیین تکلیف شده و شهروندان کمترین دخالت را در این بخش داشتهاند.
وی در ادامه با اشاره به رشد جمعیتی در مناطق توسعهیافته قم گفت: در مناطقی مانند پردیسان، جمعیتی بیش از بسیاری از مراکز استانها سکونت یافته و پیشبینی میشود این رقم در افق طرح خط ۲ مترو، به یک و نیم تا دو برابر نیز افزایش یابد
امراللهی تأکید کرد: افزایش ظرفیت معابر و احداث چند خیابان جدید برای مدیریت این حجم جمعیت کافی نیست و توسعه حملونقل ریلی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی اضافه کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد در سطح عالی کشور، هم نگرانیها نسبت به افزایش نقدینگی برطرف میشود و هم امکان تأمین پایدار اعتبار برای خط ۲ فراهم خواهد شد؛ موضوعی که میتواند روند اجرای پروژه را بیمه کرده و از تأخیرهای پیدرپی جلوگیری کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در پایان خواستار تسریع در آمادهسازی نامه و ارسال آن شد تا این موضوع در نخستین فرصت در دستور کار جلسه سران قوا قرار گیرد.
