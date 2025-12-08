به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان محلات اظهار کرد: هنر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی این است که از ظرفیت گسترده منابع اشتغال‌زایی بیشترین بهره گیری را داشته باشند چرا که بخش بزرگی از منابع موجود همچنان بلااستفاده مانده و نیازمند مدیریت فعال است.

بیش از سه هزار میلیارد تومان منابع اشتغال‌زایی در استان همچنان بلااستفاده مانده و نیازمند مدیریت فعال و برنامه‌ریزی منسجم است.

وی افزود: برخلاف برخی تصورات عمومی، تسهیلات اشتغال‌زایی محدود نشده و تنها در استان حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع وجود دارد که نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال آن جذب شده و ۳۰ هزار میلیارد ریال دیگر در دسترس شهرستان‌ها و نیازمند مدیریت فعال و برنامه‌ریزی منسجم است.

احمدی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این منابع در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و بدون سود ارائه می‌شود، تصریح کرد: دو ردیف مهم جز ۱–۷ و ۲–۷ بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ کاملاً قرض‌الحسنه هستند و فرصتی جدی برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی شهرستان محلات به شمار می‌روند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی یکی از چالش‌های اصلی شهرستان‌ها را جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها دانست و گفت: در بسیاری از شهرستان‌ها فرماندار از حجم یا نوع تسهیلات موجود اطلاع دقیق ندارد، در حالی‌که انتظار می‌رود دبیرخانه کمیته اشتغال به‌صورت مستمر این اطلاعات را به‌روز و ارائه کند.

احمدی خطاب به فرماندار محلات خواستار برگزاری منظم جلسات کمیته اشتغال شد و افزود: در صورت وجود مشکلات فراتر از سطح شهرستان، موضوعات باید برای طرح در حضور استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری منتقل شود.

تعاونی‌ها راهکار رفع بیکاری و محور توسعه اقتصادی محلات هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: رویکرد انسان‌محور تعاونی‌ها می‌تواند مسیر اشتغال‌زایی و کارآفرینی را هموار کند و نیازمند حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل است.

احمدی گفت: رهبر معظم انقلاب به‌صراحت بر اعتقاد به تعاون تأکید کرده‌اند و این نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده این بخش در توسعه اقتصادی کشور است.

وی افزود: برخلاف بخش خصوصی که سرمایه‌محور است، در بخش تعاون رأی و نقش اعضا برابر است و این عدالت اقتصادی، نقطه تمایز مهم تعاونی‌ها محسوب می‌شود و انتظار است دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی باید متقاضیان را به سمت تشکیل تعاونی‌ها هدایت کنند تا از مزیت‌های این بخش بهره‌مند شوند.

احمدی با اشاره به محدودیت منابع تسهیلات کارفرمایی در برخی دستگاه‌ها گفت: استان مرکزی با وجود جایگاه صنعتی، محدودیت‌هایی در خطوط اعتباری دارد اما ظرفیت بانک توسعه تعاون می‌تواند مسیر ایجاد اشتغال را تسهیل کند.

مدیرکل تعاون استان مرکزی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان ۵.۴ درصد است، تصریح کرد: هرچند استان جزو سه استان با کمترین نرخ بیکاری است اما بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دو برابر میانگین است و این موضوع پاشنه آشیل بازار کار استان به شمار می‌رود.

احمدی تأکید کرد: اگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به تشکیل تعاونی‌ها ترغیب شوند، آمادگی کامل برای حمایت و استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری بخش تعاون وجود دارد.