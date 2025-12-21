آقاعلیخانی: مدیریت منابع بانکی استانی کلید توسعه اقتصادی مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد مدیران بانکی پایتخت با ارقام کلان کار کرده و در تصمیم‌گیری‌ها نقش مؤثری دارند چراکه مدیریت بهینه منابع و اجرای دقیق آن، قابلیت اثرگذاری بر هزاران پرونده را دارد.

وی افزود: پرونده‌ها در سطح ملی به‌طور جزئی مورد بررسی قرار می‌گیرند بسیاری از پرونده‌ها در استان‌ها تحت نظارت مستقیم هستند.

آقاعلیخانی تصریح کرد: سهم صنعت استان مرکزی از منابع بانکی قابل توجه است و با مدیریت بهینه می‌توان این منابع را به استان هدایت کرد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری کامل از منابع استانی می‌توان شرایطی فراهم کرد که سهم استان مرکزی از این منابع افزایش یابد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی تأکید کرد: مدیریت استان باید با اتکا به منابع داخلی و بدون مقایسه با تهران عمل کند تا بانک‌ها بتوانند سرمایه‌ها را به سمت استان هدایت کنند.

آقاعلیخانی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه جوانی جمعیت تأکید کرد: بانک‌ها موظفند با ارائه تسهیلات مناسب در طرح‌های فرزندآوری و ازدواج از تحقق اهداف این سیاست‌ها حمایت کنند و جریان منابع را به سمت خانوارها و پروژه‌های مرتبط هدایت کنند.