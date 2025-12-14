حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه خبر داد و اظهار کرد: تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی به منظور ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه صنایع‌دستی و گردشگری در سطح ملی و استانی از طریق شبکه بانکی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

وی افزود: هدف این طرح، ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه صنایع‌دستی و گردشگری به‌ویژه توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت است.

محمودی تصریح کرد: نرخ کارمزد این تسهیلات ۴ درصد است و سقف تسهیلات فردی تا ۲ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: برای کارآفرینان و طرح‌های اشتغال‌زای گروهی، امکان بهره‌مندی از تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان به ازای هر نیروی شاغل فراهم شده است.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی تاکید کرد: در صورت فعال و پایدار بودن طرح، متقاضیانی که پیش‌تر از تسهیلات مشابه استفاده کرده‌اند می‌توانند مجدداً از تسهیلات جدید بهره‌مند شوند.

وی افزود: جامعه هدف این طرح، زنان سرپرست خانوار، ساکنان مناطق محروم و روستایی، افراد دارای معلولیت با طرح اشتغال پایدار، کارآفرینان، فعالان صنایع‌دستی و گردشگری و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق است.

محمودی بیان کرد: اولویت تخصیص منابع با طرح‌هایی است که ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی، منجر به تثبیت اشتغال، افزایش بهره‌وری و توسعه متوازن منطقه‌ای شوند.

وی گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با همکاری دستگاه‌ها و بانک‌ها زمینه بهره‌مندی حداکثری فعالان از تسهیلات را فراهم کرده تا به رونق اقتصادی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار استان کمک شود.