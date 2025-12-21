  1. استانها
احمدی: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به مرکزی اختصاص یافت

احمدی: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به مرکزی اختصاص یافت

اراک- مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان مرکزی گفت: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی و قرض‌الحسنه از محل منابع بودجه‌ای در اختیار این استان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: از محل منابع تسهیلات اشتغال‌زایی، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی اختصاص یافته و در حال پرداخت است.

وی افزود: این تسهیلات با کارمزد چهار درصد و به صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

احمدی تصریح کرد: در مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل تبصره‌های مختلف قانون بودجه ۱۴۰۲ شامل تبصره ۱، تبصره ۲ و جز سه به استان مرکزی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۸,۵۰۰ میلیارد ریال از این تسهیلات به استان مرکزی ابلاغ شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

احمدی تاکید کرد: در مجموع ۱۲,۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به استان مرکزی اختصاص یافته که میان بانک‌های عامل توزیع شده و از طریق سامانه‌های اجرایی معرفی می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان مرکزی افزود: در حال حاضر، ۷,۱۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ به طرح‌های معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه تخصیص یافته است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت این تسهیلات گفت: عدم تخصیص کامل اعتبار ابلاغی، یکی از مشکلات عمده‌ای است که بانک‌ها با آن مواجه هستند.

احمدی تصریح کرد: برخی بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های تخصیص اعتبار به صورت یک‌دوازدهم در ماه‌های اخیر قادر به پذیرش متقاضیان نبوده‌اند.

احمدی بیان کرد: برگزاری جلسات کارشناسی در شهرستان‌های دلیجان، محلات و اراک نقش مؤثری در شناسایی مشکلات عملیاتی پرداخت تسهیلات داشته است.

احمدی تاکید کرد: تسریع در تخصیص اعتبارات و رفع موانع پرداخت تسهیلات مورد تأکید است تا روند اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

