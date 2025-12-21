به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار کرد: از محل منابع تسهیلات اشتغالزایی، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی اختصاص یافته و در حال پرداخت است.
وی افزود: این تسهیلات با کارمزد چهار درصد و به صورت قرضالحسنه در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
احمدی تصریح کرد: در مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل تبصرههای مختلف قانون بودجه ۱۴۰۲ شامل تبصره ۱، تبصره ۲ و جز سه به استان مرکزی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۸,۵۰۰ میلیارد ریال از این تسهیلات به استان مرکزی ابلاغ شده و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دارد.
احمدی تاکید کرد: در مجموع ۱۲,۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به استان مرکزی اختصاص یافته که میان بانکهای عامل توزیع شده و از طریق سامانههای اجرایی معرفی میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان مرکزی افزود: در حال حاضر، ۷,۱۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ به طرحهای معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی در سامانه تخصیص یافته است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت این تسهیلات گفت: عدم تخصیص کامل اعتبار ابلاغی، یکی از مشکلات عمدهای است که بانکها با آن مواجه هستند.
احمدی تصریح کرد: برخی بانکها به دلیل محدودیتهای تخصیص اعتبار به صورت یکدوازدهم در ماههای اخیر قادر به پذیرش متقاضیان نبودهاند.
احمدی بیان کرد: برگزاری جلسات کارشناسی در شهرستانهای دلیجان، محلات و اراک نقش مؤثری در شناسایی مشکلات عملیاتی پرداخت تسهیلات داشته است.
احمدی تاکید کرد: تسریع در تخصیص اعتبارات و رفع موانع پرداخت تسهیلات مورد تأکید است تا روند اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
