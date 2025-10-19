نیکی ملکی: ثبت ۲۴ هزار فرصت شغلی جدید در استان مرکزی هدفگذاری شد

مجید نیکی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، میانگین اشتغال ایجادشده در استان مرکزی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار نفر بوده است اما با توجه به تعهد جدید، هدف‌گذاری اشتغال با افزایش قابل‌توجهی تعیین شده است.

وی افزود: در حال حاضر، عدد ثبت‌شده در سامانه تنها ۲۸ نفر است، در حالی‌که واقعیت‌های میدانی استان نشان می‌دهد میزان اشتغال واقعی بسیار بالاتر است.

نیکی ملکی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف مدت یک ماه، تمامی فرصت‌های شغلی ایجادشده را با مشخصات کامل در سامانه رصد وزارت کار ثبت کنند تا عملکرد استان مرکزی به‌طور دقیق قابل ارزیابی باشد.

نظارت بر تسهیلات اشتغال خرد و کوچک

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر تسهیلات اشتغال خرد و کوچک گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، سهم این بخش از سبد اشتغال کشور افزایش یافته و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال در کشور اختصاص یافته است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مرکزی گفت: با میانگین عملکرد حدود ۷۰ درصد، حجم قابل توجهی از این تسهیلات در ابن استان مورد بهره‌برداری قرار گرفته و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال ایفا کرده است.

نیکی ملکی با اشاره به آغاز فاز نخست نظارت میدانی وزارت کار از سال گذشته گفت: تاکنون ۶۰۰ طرح اشتغال در کشور تحت پایش قرار گرفته و اطلاعات آن‌ها در سامانه پایش و نظارت وزارت کار ثبت شده است.

وی تأکید کرد: لازم است گزارش کامل این نظارت‌ها در جلسات کارگروه اشتغال استان ارائه شود تا روند تخصیص و اثربخشی تسهیلات به‌صورت دقیق بررسی شود.

نیکی ملکی تصریح کرد: نظارت بر اجرای تسهیلات اشتغال در شهرستان‌ها با همکاری فرمانداران و کارگروه‌های اشتغال ادامه دارد تا صحت تخصیص منابع و تحقق اهداف اشتغال‌زایی تضمین شود.



وی با اشاره به افزایش هدف‌گذاری اشتغال استان مرکزی به ۲۴ هزار نفر در سال جاری گفت: ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات در سامانه هنوز کامل نشده و نیازمند اصلاح و پیگیری جدی از سوی دستگاه‌های اجرایی است.