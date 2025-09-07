به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان مرکزی اظهار کرد: ۱۴ تعاونی تخصصی و صادراتمحور در استان فعال هستند که این مهم نشاندهنده ظرفیت بالای بخش تعاون در حوزه تجارت خارجی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: اکنون ۲ هزار و ۴۱ تعاونی با عضویت بیش از ۹۲۵ هزار نفر در استان فعالیت میکنند که زمینه اشتغال نزدیک به ۲۰ هزار نفر را فراهم کردهاند.
وی افزود: بر اساس آمار موجود، ۴۶ درصد تعاونیهای استان در بخش صنعت، ۱۳ درصد در کشاورزی و ۴۱ درصد در خدمات مشغول هستند.
احمدی با اشاره به افتتاح ۹ طرح تعاونی در هفته تعاون امسال گفت: این طرحها با عضویت یکهزار و ۶۸۵ نفر، سرمایهگذاری ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای ۴۷۰ نفر به بهرهبرداری رسیده است.
وی اظهار کرد: در یک سال اخیر ۲۰ تعاونی راکد دوباره فعال شده، ۴۶ تعاونی جدید تأسیس شده و بیش از ۱۷ هزارنفر ساعت آموزش برای تعاونیها برگزار شده است، همچنین سه تعاونی در شهرستانهای کمیجان، محلات و خمین موفق به ایجاد دو مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از پرداخت بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعاونیها، اجرای بخشی از برنامه طبقهبندی مشاغل، بازرسی از ۱۲۸ کارگاه و رسیدگی به ۷۵۰ پرونده کارگری در قالب طرحهای ویژه خبر داد.
احمدی گفت: در حوزه اشتغال، سال گذشته حدود ۱۷ هزار شغل جدید در سامانه رصد استان به ثبت رسید که از برنامههای هدفگذاری فراتر بوده است، همچنین سه هزار و ۶۹۰ کارجو در سامانه کارجویان نامنویسی کردهاند که تاکنون ۸۷۴ نفر جذب بازار کار شدهاند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، صدور ۲۹۰ پروانه کار برای اتباع خارجی مجاز، تمدید ۸۶ پروانه، شناسایی ۴۱۲ تبعه غیرمجاز و ۱۲۳ کارفرمای متخلف و صدور بیش از ۵۰۰ مجوز مشاغل خانگی از ابتدای سال را از دیگر اقدامات این ادارهکل برشمرد.
احمدی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی این استان در یک سال گذشته بیش از ۲۹ میلیون دلار صادرات به نقاط مختلف جهان داشتهاند، گفت: در سال جاری نیز یک هزار و ۶۱۰ مورد، بازرسیهای ادواری انجام شده است همچنین ۲ هزار و ۱۵۰ درخواست برای بررسی مشاغل سخت و زیانآور ثبت شده است.
