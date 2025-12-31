بسیج هنرمندان به دنبال بازنمایی هویت زن تراز انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم خواجه در آئین اختتامیه نخستین رویداد سراسری «باهنران» اظهار کرد: بانوان بیش از نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و از اینرو بازنمایی هویت اصیل زن مسلمان بر اساس الگوی زن تراز انقلاب اسلامی، یکی از اولویتهای جدی بسیج هنرمندان به شمار میرود.
وی افزود: زن تراز انقلاب اسلامی، زنی عفیف، مسئولیتپذیر و اثرگذار است که علاوه بر نقشآفرینی در عرصههای اجتماعی و فرهنگی، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی ایفای نقش میکند و خانواده را به سوی تعالی معنوی هدایت میسازد.
مسئول بسیج هنرمندان گلستان با اشاره به نقش بانوان هنرمند در تقابل فرهنگی با دشمن گفت: زن هنرمند تراز انقلاب اسلامی با همان روحیهای که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان نبرد سخت از خود نشان داد، امروز در عرصه جنگ نرم بهعنوان فرمانده میدانی حضور دارد و در خط مقدم مواجهه فرهنگی ایفای نقش میکند.
خواجه با تشریح اهداف برگزاری رویداد «باهنران» اظهار کرد: این رویداد بر چهار محور اصلی شامل بازنمایی اقتدار زن هنرمند ایرانی، تولید آثار فاخر در حوزه زن و خانواده، معرفی زنان شهیده و جریانساز انقلاب اسلامی و تقویت تولیدات فرهنگی متمرکز شده است.
وی ادامه داد: پس از برگزاری نشستهای اندیشهورزی و حدود ۷۸ روز فعالیت میدانی، شبکهای منسجم از بانوان هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی شکل گرفته که در سالهای آینده به سایر رشتههای هنری نیز گسترش خواهد یافت و بستر مناسبی برای تولید محتوا و برپایی نمایشگاهها در سطح ملی فراهم میکند.
