به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خسروی بنجار عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در هشت ماهه سال جاری، تعداد ۵۰۰ هزار و ۱۷۲ نفر مسافر از طریق فرودگاه‌های استان اعزام و پذیرش شده‌اند.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان گفت: طی این مدت، تعداد پنج هزار و ۳۷۴ پرواز در فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان نشست و برخاست داشته‌اند که نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های هوایی و رونق سفرهای هوایی در این منطقه می‌باشد.

وی به ارسال و دریافت بار اشاره کرد و ادامه داد: در این بازه زمانی، مجموع بار ارسال و دریافت شده در فرودگاه‌های استان به ۴ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۹۶ کیلوگرم رسیده است که این امر نشان‌دهنده رشد قابل توجه در حمل و نقل بار از طریق ناوگان هوایی نیز می‌باشد.