https://mehrnews.com/x3b32w ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳ کد خبر 6708418 استانها کردستان استانها کردستان ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳ برفروبی محدوده زرینه اوباتو و محور دیواندره- سقز توسط راهداران دیواندره- محدوده زرینه اوباتو و محور دیواندره- سقز توسط راهداران شهرستان دیواندره در حال برفروبی است. دریافت 13 MB کد خبر 6708418 کپی شد مطالب مرتبط تامین آب شرب سالم حق مردم دیواندره است پویش «بوسه بر دستان پدر» در دیواندره برگزار میشود بارش برف در بخش سارال از توابع دیواندره بیش از هزار و ۶۰۰ کیلومتر باند برفروبی در محورهای گلستان انجام شد برچسبها کردستان برفروبی شهرستان دیواندره
نظر شما