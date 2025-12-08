دسترسی واکسن رایگان آنفلوانزا برای اقشار پرخطر در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هنرور اظهار کرد: کودکان، خردسال، سالمندان، بیماران مزمن و زنان باردار در معرض خطر جدی‌تر ابتلاء به آنفلوانزا هستند و بیشترین موارد بستری از بیمارستان اطفال گزارش شده و حدود ۲۵ درصد آزمایش‌های ارسالی مربوط به کودکان است.

وی نوع ویروس شایع در استان را آنفلوآنزای نوع A (H1N1) اعلام کرد و افزود: این نوع ویروس عمدتاً موجب گلو درد، تب و کوفتگی شدید می‌شود و نسبت به سایر سویه‌ها سرایت‌پذیری بالاتری دارد و باعث بروز عفونت‌های حاد تنفسی فوقانی شده و لازم است خانواده‌ها نسبت به علائم اولیه بیماری هوشیار باشند.

وی از واکسن برای زنان باردار، سالمندان و بیماران خاص به صورت رایگان در دسترس است افزود: مراکز جامع سلامت شهری و روستایی آماده ارائه خدمات تزریق واکسن به این گروه‌ها هستند و سایر افراد می‌توانند واکسن را از داروخانه‌ها تهیه کنند و زنان بارداری که هنوز مراجعه نکرده‌اند در اسرع وقت برای دریافت واکسن اقدام کنند.

هنرور با اشاره به تفاوت‌های علامتی بیماری افزود: آنفلوانزا بیشتر دستگاه تنفسی فوقانی را درگیر کرده و با تب بالاتر، کوفتگی و ضعف بیشتری نسبت به سرماخوردگی همراه است و سرماخوردگی آبریزش بینی شایع‌تر است و در صورت مشاهده هرگونه علائم درگیری تنفسی، ضروری است تشخیص نهایی توسط پزشک صورت گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهم‌ترین راه انتقال ویروس آنفلوانزا را انتقال ترشحات دهان و بینی از طریق سرفه، عطسه و تنفس، یا تماس با سطوح آلوده دانست و برای جلوگیری از انتقال این بیماری رعایت بهداشت تنفسی، استفاده از ماسک به‌ویژه در مراکز تجمعی، و پرهیز از تماس فیزیکی با افراد مبتلا، ضروری است.