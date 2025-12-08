محورهای سخنان «اردوغان» در نشست خبری با نخست وزیر مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز دوشنبه در نشست مشترک خبری با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در دفتر ریاست جمهوری دلماباغچه در استانبول، گفت: تصمیم گرفتیم یک گروه برنامه‌ریزی مشترک که بتواند امکان رسیدگی به مسائل دوجانبه و جهانی به شیوه‌ای سازمان یافته را فراهم کند، تشکیل دهیم.

اردوغان اظهار داشت: اسناد مختلفی را امضا کردیم که پایه و اساس روابط مان را در حوزه‌های مختلف از هوانوردی گرفته تا امنیت، از فناوری گرفته تا فرهنگ و آموزش تقویت خواهد کرد.

وی سپس افزود: ما در آستانه دستیابی به هدف حجم تجارت ۶ میلیارد دلاری که با اوربان تعیین کردیم، هستیم.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین اضافه کرد: در طول سال ۲۰۲۵ که ما آن را به عنوان سال علم و نوآوری ترکیه- مجارستان اعلام کردیم، ۲۸ اقدام مشترک را اجرا کردیم و منابعی را به پروژه‌های مشترک اختصاص دادیم.