اوربان: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا محقق نشدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا محقق شدنی نیست.

نخست وزیر مجارستان در این خصوص ادامه داد: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نشدنی است، در محافل خصوصی در بروکسل به این امر اذعان دارند. اروپایی‌ها به‌وضوح می‌بینند که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا این اتحادیه را تقویت نمی‌کند، بلکه آن را تضعیف می‌کند.

ویکتور اوربان در ادامه افزود: ما به صراحت حتی با آغاز مذاکرات کی یف و بروکسل مخالف ایم. در بسیاری از کشورهای اروپای غربی نیز تصویب پارلمان یا برگزاری همه‌پرسی الزامی است. همه این را در بروکسل می‌دانند و آشکارا درباره‌اش صحبت می‌کنند اما در سالن‌های کنفرانس همچنان وعده‌هایی داده می‌شود.