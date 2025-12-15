رضوانی: اعتکاف باید به بستر پیوند پایدار با مساجد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین میلاد رضوانی ظهر دوشنبه در نشست «هماندیشی اعتکاف استان کردستان با رویکرد ارتقای کیفی و همافزایی فرهنگی» با اشاره به ظرفیتهای گسترده اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف باید بهعنوان یک اصل منسجم، کرامتمحور و اثرگذار دیده شود؛ فرصتی برای تربیت افرادی که در کنار بهرهمندی از برنامههای عبادی، ارتباط عمیقتری با فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای ولایتمداری برقرار میکنند.
وی با بیان اینکه اعتکاف نباید به یک برنامه تکراری محدود شود، افزود: برنامهریزی شده است که طلاب و مبلغین با رویکردی نوین در این آئین حضور یابند تا اعتکاف از حالت روتین خارج شده و به بستری تازه برای تربیت فرهنگی و اثرگذاری اجتماعی تبدیل شود.
رضوانی با تأکید بر لزوم تداوم ارتباط مبلغین با مساجد تصریح کرد: یکی از خروجیهای مهم این نگاه، شکلگیری ارتباطی پایدار میان مبلغین، مساجد و معتکفین است؛ بهگونهای که حتی پس از پایان اعتکاف، این ارتباط حفظ شود و در سالهای آینده نیز مساجد بهصورت خودجوش خواستار تداوم این تجربه باشند.
مسئول اعزام مبلغ و راهیار ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه به برنامههای آموزشی پیشبینیشده برای مبلغین اشاره کرد و گفت: برای ارتقای کیفیت اعتکاف، برگزاری جلسات آموزشی یک تا دو روزه در دستور کار قرار دارد و در این نشستها، ایدهها و قالبهای نوین تبلیغی و فرهنگی ارائه میشود تا مبلغین با آمادگی بیشتر وارد میدان شوند.
وی افزود: با توجه به زمان محدود باقیمانده تا برگزاری اعتکاف، تلاش میشود نشستهای هفتگی با مبلغین برگزار شود تا ضمن تبادل نظر، برنامهها و الگوهای اجرایی متناسب با مخاطبان طراحی و نهایی شود.
رضوانی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامهها، ایجاد پیوندی ماندگار میان مبلغین، دانشآموزان و معتکفین است؛ چراکه اگر این ارتباط بهدرستی شکل گیرد، اعتکاف نهتنها یک آئین عبادی چندروزه، بلکه آغازگر یک جریان فرهنگی و تربیتی مستمر در مساجد خواهد بود.
