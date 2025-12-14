منطقه ۷ تبریز روی ریل توسعه؛ اجرای بیش از ۶۰ پروژه عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آدیبیگ، شامگاه شنبه در جریان برگزاری ششمین تور رسانهای شهرداری تبریز و در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح وضعیت بودجهای این منطقه اظهار کرد: اعتبارات مصوب شهرداری منطقه ۷ در سال ۱۴۰۰ حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود که از این میزان ۶۱۰ میلیارد ریال به پروژههای عمرانی و ۸۷۰ میلیارد ریال به هزینههای جاری اختصاص داشت، اما این رقم در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، اعتبارات عمرانی منطقه به ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و هزینههای جاری به ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده چند برابر شدن ظرفیت اجرای پروژهها در این منطقه است.
شهردار منطقه ۷ با اشاره به روند تحقق بودجه سال جاری گفت: تاکنون ۷۸ درصد بودجه مصوب محقق شده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان ماه جاری به ۸۰ درصد برسد و هدفگذاری ما تحقق کامل بودجه تا پایان سال است.
آدیبیگ با بیان اینکه بیش از ۶۰ پروژه عمرانی در بخشهای مختلف در حال اجراست، خاطرنشان کرد: این پروژهها حوزههایی مانند احداث مسکن، مسیرگشایی، توسعه فضای سبز، ایجاد فضاهای تفریحی و احیای باغات را شامل میشود که بخشی از آنها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در ادامه به بازدید خبرنگاران از هفت پروژه شاخص منطقه اشاره کرد و گفت: مسیرگشایی خیابان شهید سعیدی یکی از مهمترین این پروژههاست که به طول یک کیلومتر و عرض ۱۸ متر اجرا میشود و تاکنون ۱۴۹ پلاک مسکونی در مسیر آن تملک شده است.
شهردار منطقه ۷ تبریز ادامه داد: این مسیر، میدان ترهبار را به محله آخماقیه متصل میکند و طی دو سال گذشته حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است که نقش مهمی در تسهیل تردد و افزایش ایمنی خدماترسانی در شرایط بحرانی خواهد داشت.
آدیبیگ با اشاره به رویکرد شهرداری در حفظ باغات شهری گفت: در حاشیه این مسیر، دو باغ میوه به مساحت پنج هزار مترمربع خریداری شده تا ضمن صیانت از فضای سبز، به پارک محلی برای استفاده شهروندان تبدیل شود.
وی همچنین در جریان بازدید از پروژه باغ توت شهرک اندیشه اظهار کرد: این باغ در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع و با اعتباری بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد ریال احداث میشود و در آن از گونههای بومی منطقه استفاده شده است.
شهردار منطقه ۷ با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فضای سبز افزود: امسال دو هکتار و سال گذشته هشت هکتار عملیات درختکاری در این منطقه انجام شده که نتیجه آن افزایش یک مترمربعی سرانه فضای سبز منطقه بوده است.
آدیبیگ در بازدید از پروژه قرارگاه مسکن ۵۴ واحدی شهرداری منطقه ۷ نیز گفت: این پروژه با زیربنای ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و ۶۰۰ مترمربع کاربری تجاری، هماکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امسال یکهزار میلیارد ریال برای اجرای آن اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد: اجرای این پروژه در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری تبریز انجام میشود.
شهردار منطقه ۷ تبریز در مراسم آغاز عملیات اجرایی سالن مدیریت بحران منطقه اندیشه، با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر حوادث گفت: این سالن با رویکرد پدافند غیرعامل طراحی شده و در شرایط بحرانی، ظرفیت اسکان ۱۰۰ خانوار را خواهد داشت.
به گفته وی، این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و در دو طبقه احداث میشود که طبقه نخست به تجهیزات و امکانات ستاد بحران و طبقه دوم به اسکان اضطراری اختصاص دارد و در زمان عادی نیز بهعنوان مهمانسرا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آدیبیگ در ادامه از پیشرفت پروژه پل عابر پیاده کابلی در ورودی اتوبان کسایی خبر داد و گفت: این پل به طول ۸۸ متر و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در حال اجراست و علاوه بر افزایش ایمنی تردد، بهعنوان نماد ورودی شهر تبریز ایفای نقش خواهد کرد.
وی همچنین از آماده بهرهبرداری بودن پروژه خانه مادر و کودک «شوق زندگی» خبر داد و افزود: این مرکز با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و با هزینه ۱۷۰ میلیارد ریال، هفته آینده افتتاح میشود و نقش مهمی در آموزش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.
شهردار منطقه ۷ تبریز مسیرگشایی خیابان شهید صمدی را از دیگر پروژههای مهم منطقه عنوان کرد و گفت: این خیابان به طول یک کیلومتر و عرض ۶۵ متر اجرا میشود و ضمن کاهش ترافیک، خودروهای ورودی از سهند را وارد چرخه حملونقل ترکیبی میکند.
وی در پایان با اشاره به پروژه پارک ترافیک منطقه ۷ اظهار کرد: این پارک در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و در دو طبقه احداث میشود و برای آموزش مسائل فرهنگی و ترافیکی به کودکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین امسال میزان آسفالتریزی منطقه به ۶۰ هزار تن خواهد رسید.
