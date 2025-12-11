پیشنهاد برگزاری تورنمنت فوتبال دوشهر خواهر خوانده تبریز و ماگلیف

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار شهردار تبریز روز پنجشنبه در نشست ویدئوکنفرانس با شهردار ماگلیف اظهار کرد: خرسندیم با شهردار یکی از شهرهای خواهرخوانده تبریز گفتوگو میکنیم؛ شهری که از شهرهای فعال اقتصادی و پویای بلاروس است. ما مشتاقیم در عرصههای مختلف شهری از جمله اقتصادی و گردشگری همکاریها را توسعه دهیم.
او با اشاره به ظرفیتهای گسترده تبریز گفت: تبریز با جمعیت نزدیک به ۲ میلیون نفر، ظرفیتهای بینظیری در حوزههای مختلف اقتصادی دارد. این شهر پنج بار در ایران پایتخت شده و از نظر تاریخی یکی از کهنترین شهرهای کشور بهشمار میرود.
شهردار تبریز افزود: این شهر با ۳۰۰ اثر ثبتشده تاریخی و بازار سرپوشیده که بزرگترین بازار مسقف جهان است، یکی از شهرهای با قدمت کشور است به طوری که در مقبرهالشعرای تبریز بیش از ۴۰۰ شاعر و عارف نام آشنا، مدفون شده و این مکان از مقبرههای تاریخی ارزشمند جهان به شمار میرود.
نظر شما