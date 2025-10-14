به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح سهشنبه در بازدید از روند اجرایی پروژه پل گمرک اظهار کرد: پل گمرک از پروژههای مهم و اثرگذار در ساماندهی ترافیک شهری و بهبود دسترسی در محدوده ساحلی شهر است.
وی ادامه داد: اجرای این پل نقش مهمی در کاهش حجم ترافیک در محورهای منتهی به گمرک و تسهیل رفتوآمد شهروندان دارد. انتظار میرود با همکاری و برنامهریزی دقیقتر شهرداری و پیمانکار، روند اجرای پروژه با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.
فرماندار کنگان با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراحل عمرانی افزود: پیشرفت پروژههای زیرساختی باید بهصورت میدانی رصد شود تا مشکلات احتمالی در همان مراحل اولیه شناسایی و رفع گردد. فرمانداری نیز در این زمینه آماده هرگونه حمایت و هماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی است.
زیبا از تلاش مجموعه مدیریت شهری در اجرای طرحهای توسعهای قدردانی کرد و گفت: پروژه پل گمرک میتواند بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم مدیریت شهری کنگان در حوزه عمران و حملونقل شهری ثبت شود و به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.
فرماندار کنگان به همراه معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری، شهردار کنگان و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر از روند اجرایی پروژه پل گمرک بازدید میدانی به عمل آورد.
در جریان این بازدید، مراحل مختلف اجرای پروژه از جمله عملیات آرماتوربندی، آمادهسازی پایههای پل و نحوه پیشرفت کار در بخشهای مختلف سازه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
