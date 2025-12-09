فعالیت فاز دوم پایگاه سلامت شماره ۲ شهرستان فهرج آغاز می شود

مجتبی مشکی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژههای بهداشتی و درمانی تکمیلشده و در دست اقدام در شهرستان فهرج گفت: احداث و افتتاح ساختمان جدید شبکه بهداشت، افتتاح مرکز بیماریهای رفتاری، افتتاح کلینیکهای ترک اعتیاد برج اکرم و محمد آباد دهگاوی و اخذ مجوز کلینیک ترک اعتیاد برج معاذ، ساخت اورژانس ۱۱۵ در روستای علیآباد چاه دگال و افتتاح اورژانس ۱۱۵ سکهور با حضور مسئولین استانی و محلی، همچنین حصارکشی مراکز علیآباد چاه دگال، محمدآباد دهگاوی، برج معاذ و اسدآباد انگوری از جمله اقدامات انجامشده است.
رئیس شبکه بهداشت فهرج افزود: ساخت سه خانه بهداشت در روستاهای جبرآباد، حسینآباد سر جنگل و دهنو انصاری در حال انجام است و به زودی به بهرهبرداری میرسد.
مشکی، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در برابر شیوع آنفلوآنزا اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا، شبکه بهداشت فهرج اقداماتی از جمله برگزاری کمیته درون بخشی با حضور رئیس و مسئولین واحدهای ستادی، تشکیل کمیته مدیریت بحران در فرمانداری با حضور فرماندار و سایر مسئولین، ابلاغ دستورالعملهای پیشگیرانه به آموزش و پرورش، تأمین داروهای ضد ویروس برای بیماران و واکسیناسیون گروههای پرخطر را انجام داده است.
وی در خصوص خدمات فعلی سلامت در شهرستان فهرج عنوان کرد: در حال حاضر ۶ مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری روستایی، یک پایگاه سلامت شهری و ۲۸ خانه بهداشت در فهرج و روستاهای همجوار در حال خدمات دهی هستند.
این مسئول به موضوع نیروی انسانی نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه نیروی انسانی، سال گذشته ۱۲ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی بم اخذ و ۱۲ بهورز جذب شده که هم اکنون در حال تحصیل هستند.
مشکی، از عموم مردم شهرستان فهرج خواست در صورت ابتلاء به آنفلوآنزا، با رعایت نکات بهداشتی و به منظور پیشگیری از انتقال بیماری به دیگران، به نزدیکترین مرکز جامع سلامت یا بیمارستان مراجعه کنند.
