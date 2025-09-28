به گزارش خبرنگار مهر، سعید بدر آبادی، یکشنبه شب به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقای خدمات تخصصی و بهبود فرآیند تشخیص و درمان بیماران قلبی، دستگاههای پیشرفته اکوکاردیوگرافی و تست ورزش در بیمارستان علیابنابیطالب (ع) فهرج نصب و راهاندازی شد.
وی افزود: راهاندازی تجهیزات اکو و تست ورزش، نقطه عطفی در ارائه خدمات قلب و عروق در این بیمارستان است.
وی ادامه داد: این اقدام زمینه ساز توسعه و تجهیز بیشتر بخشهای تخصصی بیمارستان علی ابن ابیطالب فهرج در آینده خواهد بود و امیدواریم با تداوم این روند، پاسخگوی نیازهای روز افزون بیماران و جامعه باشیم.
رئیس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) فهرج گفت: این بخش جدید علاوه بر کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان، موجب تسهیل دسترسی به خدمات نوین، صرفهجویی در هزینهها و تسریع روند درمان خواهد شد.
