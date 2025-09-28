  1. استانها
  2. کرمان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷

تنها بیمارستان فهرج مجهز به دستگاه‌های اکوکاردیوگرافی و تست ورزش شد

تنها بیمارستان فهرج مجهز به دستگاه‌های اکوکاردیوگرافی و تست ورزش شد

فهرج- رئیس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان فهرج از راه اندازی دستگاه اکوکاردیوگرافی و تست ورزش در این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بدر آبادی، یکشنبه شب به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقای خدمات تخصصی و بهبود فرآیند تشخیص و درمان بیماران قلبی، دستگاه‌های پیشرفته اکوکاردیوگرافی و تست ورزش در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) فهرج نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: راه‌اندازی تجهیزات اکو و تست ورزش، نقطه عطفی در ارائه خدمات قلب و عروق در این بیمارستان است.

وی ادامه داد: این اقدام زمینه ساز توسعه و تجهیز بیشتر بخش‌های تخصصی بیمارستان علی ابن ابیطالب فهرج در آینده خواهد بود و امیدواریم با تداوم این روند، پاسخ‌گوی نیازهای روز افزون بیماران و جامعه باشیم.

رئیس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) فهرج گفت: این بخش جدید علاوه بر کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان، موجب تسهیل دسترسی به خدمات نوین، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تسریع روند درمان خواهد شد.

کد خبر 6605238

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها