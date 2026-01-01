کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی راوند در کاشان افتتاح شد

ابراهیم کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم افتتاح کلینیک تخصصی و فوق تخصصی منطقه راوند کاشان با تأکید بر اولویت توسعه فضاهای درمانی ارزانقیمت اظهار کرد: راهاندازی کلینیکهای ویژه با تعرفه دولتی، نقش مهمی در کاهش هزینههای درمان، توزیع عادلانه خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی بیماران دارد.
وی ابراز کرد: در حالی که هزینه ویزیت پزشکان فوقتخصص در مراکز خصوصی گاه به بیش از ۴۰۰ هزار تومان میرسد، همین خدمات در کلینیکهای ویژه دانشگاه با تعرفه دولتی و در بازه ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به مردم ارائه میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به تجربه موفق کلینیک ویژه اخوان کاشان تصریح کرد: در این مرکز روزانه بین یکهزار و ۲۰۰ تا یکهزار و ۵۰۰ بیمار توسط پزشکان متخصص و فوقتخصص ویزیت میشوند و این ظرفیت در دوران کرونا نقش مهمی در جلوگیری از بروز بحران درمانی داشت.
وی خاطرنشان کرد: کلینیک ویژه راوند در فاز نخست با چهار اتاق تخصصی تجهیز شده و امکان فعالیت هشت پزشک متخصص و فوق تخصص را در نوبتهای مختلف فراهم میکند. با بهرهبرداری از این مرکز، بیش از ۶۰ هزار نفر از جمعیت راوند و مناطق اطراف از خدمات درمانی ارزانقیمت بهرهمند میشوند و از تردد غیرضروری بیماران به مرکز شهر کاشان کاسته خواهد شد.
کوچکی همچنین، از پیگیری جانمایی زمین برای احداث پایگاه اورژانس جادهای و هوایی خبر داد و افزود: با صدور مجوزهای لازم، عملیات اجرایی این پروژه با مشارکت خیرین آغاز میشود.
وی با هشدار نسبت به روند رو به رشد سالمندی جمعیت کشور گفت: نیاز درمانی افراد بالای ۶۰ سال چهار برابر سایر گروههای سنی است و در صورت عدم توسعه زیرساختها، در آینده با کمبود جدی تخت بیمارستانی مواجه خواهیم شد. بیمارستان شهید بهشتی کاشان به مرز اشباع رسیده و تکمیل بیمارستان بقیهالله الاعظم (عج) باید با جدیت دنبال شود.
حجت الاسلام و المسلمین اصل حسینی امام جمعه راوند نیز، با تأکید بر نگاه توسعهمحور به مناطق پیرامونی کاشان گفت: ایجاد زیرساختهای درمانی در راوند و مناطق اطراف، علاوه بر تکریم مردم، موجب کاهش فشار و ازدحام در مرکز شهر کاشان میشود و اجرای هرچه سریعتر پروژه اورژانس هوایی در این منطقه ضروری است.
