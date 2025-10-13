چالش سلامت در فهرج؛ بیمارستان هست اما متخصص و جراح نیست

خبرگزاری مهر، گروه استانها- عابد میراولیایی: فهرج یکی از شهرستانهای محروم استان کرمان با جمعیت حدود ۷۰ هزار نفر است که علی رغم داشتن یک بیمارستان، با چالشهای جدی از جمله کمبود نیروی متخصص و پزشک جراح مواجه است که سلامت مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
بیمارستان شهرستان فهرج از نبود پزشکان متخصص از جمله ارتوپد، زنان و زایمان، جراح و بیهوشی محروم است و تجهیز تنها بیمارستان این به امکانات و فعال سازی اتاق عمل از مهمترین نیازهای ضروری مردم این منطقه است.
نبود این پزشکان باعث شده تا مردم با پیمودن مسافتهای زیاد و بار مضاعف مالی برای مداوای بیماران خود به شهرستانهای بم یا کرمان و حتی استانهای همجوار عزیمت کنند که علاوه بر هزینههای اضافی، خطرات جادهای نیز جان آنها را تهدید میکند.
بیمارستان فهرج با وجود داشتن اتاق عمل، از نبود پزشکان جراح و متخصص رنج میبرد و این محدودیتها باعث شده بسیاری از افراد که دچار سانحه تصادف میشوند، برای درمان با مشکلات جدی مواجه باشند.
بیمارستانی که شبیه درمانگاه است
بهره مندی از بهداشت و سلامت دو مقوله اساسی است که بخشی از آن مربوط به مردم و بخش عمده و اصلی نیز بر عهده دولت به ویژه نظام سلامت است که برای تحقق آن باید بکوشند.
در حالی که از بدو انقلاب تاکنون به برکت نظام و انقلاب به وضعیت بهداشتی و درمانی این شهرستان توجه شده، اما آن چیزی که مردم این منطقه انتظار دارند اتفاق نیفتاده است.
حمید رکن آبادی، یکی از شهروندان فهرجی با ابراز ناراحتی از نبود پزشکان با تخصصهای مختلف و سایر امکاناتی که یک بیمارستان باید داشته باشد به خبرنگار مهر میگوید: امیدوار بودیم با افتتاح تنها بیمارستان فهرج دیگر مشکل بیماران این شهرستان رفع شود و دیگر نیازی به مراجعه به سایر شهرستانها نداشته باشیم، اما آنطور که معلوم است این بیمارستان تنها اسم خود را یدک میکشد و بیشتر شبیه یک درمانگاه است.
عباس سروش مهر، یکی دیگر از شهروندان فهرجی نیز میگوید: ما سال هاست با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم و مسئولان باید بدانند که سلامت مردم فهرج به اندازه سلامت مردم دیگر مناطق کشور اهمیت دارد و ما انتظار داریم هرچه سریعتر اقدامات لازم برای بهبود وضعیت بیمارستان فهرج انجام شود.
وی میافزاید: اینکه عدهای از بیمارستان فهرج بازدید کنند و در واقع بگویند همه چیز خوب است، مشکل را حل نمیکند، از مسئولان خواستار پیگیری و رفع هرچه زودتر این مشکلات هستیم.
پروانه میر اولیائی، دیگر شهروند فهرجی میگوید: این شهرستان اگرچه مرکز درمانی دارد، اما از نظر استقرار پزشکان متخصص و فعال سازی اتاق عمل محروم مانده است.
وی با بیان اینکه مردم فهرج تا کی باید با چنین مشکلات و معضلاتی دست و پنجه نرم کنند و مسئولان ذی ربط فکری به حال آنان کنند تصریح میکند: مردم شهرستان فهرج انتظار دارند مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی هرچه زودتر مشکلات و کمبودهای تنها بیمارستان این شهرستان را برطرف کنند تا دیگر شاهد مراجعه مردم فهرج به بیمارستانهای سایر شهرستانها نباشیم.
اعلام کمبود نیروی متخصص به وزارت بهداشت
در همین حال رئیس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان فهرج به خبرنگار مهر میگوید: اتاق عمل بیمارستان فهرج به دلیل کمبود نیروی متخصص در رشتههای جراحی و بیهوشی، در حال حاضر غیرفعال است.
سعید بدرآبادی، میافزاید: اتاق عمل بیمارستان علیابنابیطالب (ع) فهرج به دلیل کمبود نیروی متخصص در رشتههای جراحی و بیهوشی در حال حاضر غیرفعال است.
وی ادامه میدهد: موضوع نیاز به جذب پزشکان متخصص در موعد مقرر از سوی بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی بم اعلام شده و این دانشگاه نیز در چارچوب وظایف خود، موضوع را به وزارت بهداشت منعکس کرده است.
وی میگوید: با توجه به محدودیت در تعداد فارغالتحصیلان طرحی، اولویتبندی جذب نیرو بر اساس شاخصهایی مانند جمعیت منطقه، تعداد مراجعین و فاصله از مراکز درمانی مجاور انجام میشود که این امر موجب شده توزیع نیروها با توجه به نیازهای اولویتدار انجام شود.
بدرآبادی، خاطر نشان میکند: دانشگاه علوم پزشکی بم نیز بهصورت مستمر پیگیر تأمین نیروی مورد نیاز و فراهمسازی مقدمات راهاندازی مجدد اتاق عمل در بیمارستان فهرج است و امید است در آینده نزدیک با پیگیریهای انجامشده، این بخش فعال و آماده خدمترسانی به مردم منطقه شود.
نظر شما