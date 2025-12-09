به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، فصل سوم مسابقات گلف بازیکنان برتر مرد که به منزله اردوی انتخابی تیم ملی نیز محسوب میشود از ۲۲ آذرماه با حضور ۳۰ گلفر برتر کشور رسماً آغاز شده و تا ٢٥ آذرماه ادامه دارد.
بازیکنان حاضر در فصل سوم رقابتها ٢٠ آذرماه وارد هتل آکادمی المپیک شده و ٢١ آذرماه ماه نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار خواهند کرد.
این رقابتها بهصورت استروکپلی انفرادی و بر اساس قوانین بینالمللی و محلی به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار میشود.
مسابقات در سطح برترینها و آماتور برگزار و بخش برترینها ۴ بار در سال (۴ فصل) تکرار میشود.
فصل چهارم رقابتها در حالی اسفند ماه برگزار میشود که رقابتهای این فصل هم جنبه جایزه بزرگ (برای انتخاب نفرات اول تا هشتم) را دارد و هم انتخابی تیم ملی (۴ نفر ملیپوش) محسوب میشود.
نظر شما