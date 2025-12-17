عزیزی: در تلاشیم گلف را به نقطه صفر برسانیم!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف در مراسم اختتامیه فصل سوم مسابقات گلف برترینها که به منزله اردوی انتخابی تیم ملی نیز محسوب میشود، عنوان کرد: در تلاشیم تا حقوق اولیه گلف را در کنار هم تأمین کنیم. اتفاقاتی که در حال رقم خوردن است، ممکن است از نگاه گلفرها مورد رضایت باشد اما من فکر میکنم که ما هنوز به صفر هم نرسیدهایم. کارمان را از زیر صفر شروع کردیم و تلاش میکنیم که تازه به نقطه صفر برسیم.
وی افزود: نقطه صفر ما زمانی است که زمین گلف مجموعه انقلاب در اختیار فدراسیون قرار گیرد. انشاالله فکر میکنم با روندی که در حال طی شدن است، با دستور وزیر محترم ورزش و جوانان، مصوبه هیأتمدیره و مجمع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و منعکس شدن نظر ۶ کارشناس رسمی دادگستری، روند قانونی واگذاری زمین صورت گیرد و درنهایت فدراسیون گلف، زمین را در اختیار بگیرد. این تازه نقطه تحول، نقطه عطف و نقطه صفر گلف ایران است. اتفاقات کنونی برای گلف امیدبخش است ولی در عین حال امیدواریم در سالهای بعدی در فضا و موقعیتهای بهتری با هم قرار گیریم.
رئیس فدراسیون گلف با اشاره به اتفاقات خوبی که اخیراً در گلف ایران رقم خورده، اظهار کرد: یکی از اتفاقات مثبت حضور سوشیانت صادقی بهعنوان نخستین گلفر ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین بود که زیر نظر شورای المپیک آسیا و کمیته بینالمللی المپیک برگزار شد. این حضور آن هم بعد از گذشت ۱۰۰ سال از فعالیت گلف در ایران اتفاق ویژهای بود. موافقت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با حضور دو نماینده گلف ایران (یک خانم و یک آقا) در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اتفاق مهم دیگری است و امیدواریم روز به روز بتوانیم اتفاقات ویژهتری را در کنار هم رقم بزنیم.
وی در خصوص برگزاری فصل سوم مسابقات گلف برترینها در هوای سرد آذرماه نیز گفت: حضور در این رقابت در هوای سرد کار آسانی نبود ولی بسیاری از مسابقات اروپایی گلف در چنین شرایط آبوهوایی برگزار میشود. بنابراین لازم بود حضور در مسابقاتی با این شرایط را تجربه کنید تا انشاالله در آینده اردوهای بهتر دورههای رفع اشکال با برگزاری تمرینات پیشرفته را برگزار کنیم.
