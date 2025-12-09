سومین اهدای عضو سال در آبادان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایت صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مرد ۳۱ ساله‌ای که با کاهش سطح هوشیاری در تاریخ ۱۵ آذرماه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی آبادان بستری بود، پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیم تخصصی و با رضایت خانواده نوع‌دوستش، اعضای حیاتی بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به همکاری تیم‌های مختلف درمانی افزود: پس از انجام هماهنگی‌های لازم توسط همکاران واحد شناسایی مرگ مغزی و اورژانس ۱۱۵، بیمار برای انجام فرایند پیوند به مرکز فراهم‌آوری اعضا در بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

به گفته هدایت، طبق اعلام تیم پیوند، کبد این بیمار به مردی ۵۵ ساله و یکی از کلیه‌هایش به زنی ۴۰ ساله اهدا شد و جان آنان را از مرگ نجات داد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان ضمن قدردانی از خانواده ایثارگر اهداکننده عضو و اعضای تیم‌های تخصصی اظهار کرد: اهدای عضو، نماد والای نوع‌دوستی و احیای دوباره زندگی در پیکر جامعه است. دانشگاه علوم پزشکی آبادان همواره خود را قدردان خانواده‌هایی می‌داند که در سخت‌ترین لحظات، به این اقدام انسان‌دوستانه رضایت می‌دهند.