مرتضی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای برپایی مراسم معنوی اعتکاف در استان چهارمحال و بختیاری و با اشاره به پیشینه این برنامه در مرکز استان، اظهار کرد: از سال ۱۳۶۰ اعتکاف برای نخستین بار بعد از انقلاب، به همت جمعی از طلاب و روحانیون در مسجد جامع شهرکرد برای قریب به ۲۵ معتکف برگزار شد.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مراسم معنوی در سال‌های بعد بتدریج در شهرکرد و استان گسترده شد، ادامه داد: سال گذشته این مراسم معنوی در ۱۸۴ مسجد برگزار شد و به غیر از خادمان اعتکاف، بالغ بر ۱۵ هزار و ۷۶۱ نفردر سراسر استان معتکف شدند.

سجادی در خصوص مشکلات برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در استان، یادآور شد: اولین مشکل مربوط به کمبود زیرساخت‌های مساجد خاصه ویژه بانوان برای برپایی این مراسم و معدود بودن تعداد مساجد واجد شرایط است.

متقاضیانی که در صف انتظار برای اعتکاف ماندند

وی تعداد مساجد برگزار کننده اعتکاف در شهر شهرکرد در سال گذشته را ۲۲ مسجد عنوان کرد و گفت: حدود ۳۰۰ دانش‌آموز پسر و ۷۰۰ دانش‌آموز دختر متقاضی اعتکاف در سال گذشته به علت نبود فضا، از این برنامه جا ماندند و نتوانستیم میزبان آنها در مساجد باشیم.

این فعال فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: متولیان و برپا کنندگان مراسم معنوی اعتکاف مبلغی را از معتکفین دریافت می‌کنند و به مدت سه شبانه‌روز این معتکفین در مسجد بیتوته می‌کنند اما مشکل جدی این است که فضای کافی برای این افراد نداریم و بسیاری از تقاضاها در صف انتظار باقی می‌ماند و تحقق پیدا نمی‌کند.

سجادی تصریح کرد: رسم رایج در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی این است که این سازمان یا آن نهاد برای برگزاری یک برنامه هزینه هنگفتی متحمل می‌شود تا مثلاً برای ۲ ساعت برنامه‌اش را برای یک جمعی از مدعوین در سالن برگزار کند بی آنکه خروجی فرهنگی ملموس و خاصی داشته باشد.

وی افزود: مراسم معنوی اعتکاف اما این فرصت را فراهم می‌کند که جمعی از مردم خاصه نوجوانان و جوانان را به مدت سه شبانه‌روز در اختیار داشته باشیم که فرصتی برای انتقال مفاهیم و ارزش‌ها است و این باید جدی گرفته شود.

سجادی با تأکید بر اینکه اعتکاف یک برنامه صد در صد مردمی بوده و هیچ اعتبار دولتی دریافت نمی‌کند، ادامه داد: فلسفه اعتکاف هم همین است که صفر تا صد آن به دست خود مردم باشد اما نیاز به پشتیبانی و تسهیل‌گری به‌ویژه در تأمین زیرساخت‌های مساجد دارد.

اعتکاف یک برنامه صد در صد مردمی است

وی با بیان اینکه تأمین امام جماعت و سخنران توانمند از دیگر مشکلات برپایی این مراسم معنوی است، ادامه داد: سال گذشته از مجموع ۱۸۴ مسجدی که میزبان معتکفین بودند، حدود ۴۰ برنامه را نتوانستیم امام جماعت یا سخنران تأمین کنیم که بتوانند به صورت شبانه‌روز معتکفین را همراهی کنند و مباحث تبیینی و تبلیغی را انتقال دهند.

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مشکل بعدی ناظر به ارائه و معرفی برنامه‌های اعتکاف در سراسر استان است، مثلاً سال گذشته در روستای پهنا سه دانش‌آموز حدود ۱۳ ساله به‌صورت خودجوش معتکف شدند که کلیپ کوتاهی از این برنامه بالغ بر ۸ میلیون و ۵۰۰ بازدید در فضای مجازی داشت.

سجادی اضافه کرد: سال گذشته همچنین در روستای نصیرآباد کوهرنگ بانوی نابینایی را داشتیم که متولی اعتکاف بود و از این دست برنامه‌های اعتکاف در سراسر استان کم نداریم که باید پیوست رسانه‌ای داشته باشند.

از پیوست رسانه‌ای اعتکاف غفلت کردیم

وی با بیان اینکه نقاط ممتاز و کاستی‌ها در برپایی مراسم معنوی اعتکاف باید جمع‌بندی و احصا و آسیب‌شناسی شود، ادامه داد: امسال بخش فضای مجازی مراسم اعتکاف را فعال کردیم تا این حرکت مردمی بیش از پیش تقویت شود.

سجادی تبلیغ برای اعتکاف را وظیفه همگانی دانست و گفت: همه ما رسالت داریم از هم‌اکنون آحاد مردم را برای مشارکت و حضور در این برنامه معنوی تشویق کنیم.

وی ضبط اتفاقات و برنامه‌های اعتکاف را وظیفه دیگر همه خادمان و فعالان و دلسوزان عنوان کرد و افزود: البته ضبط برنامه‌ها باید با هماهنگی متولیان اعتکاف و با حفظ حریم شخصی افراد باشد و محتواهایی را ارائه کنیم که دیگران مشاهده کنند و تأثیر بپذیرند.

سجادی با یادآوری اینکه اعتکاف یکی از جدی‌ترین بسترها برای انجام کار فرهنگی است، بیان کرد: این به شرطی محقق می‌شود که همه دست به دست هم دهیم و کمک کنیم.

حفظ ارتباط با جمعیت معتکفین در طول سال

مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر بالغ بر ۴۰ هزار نفر در استان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند، افزود: باید ساز و کاری طراحی شود که بتوانیم با همه افرادی که در اعتکاف شرکت می‌کنند، ارتباط را حفظ کنیم و این نیازمند فکر و البته امکانات است.

سجادی با اعلام اینکه چهارمحال و بختیاری از حیث جمعیت معتکفین جزو استان‌های پیشرو بوده و سال گذشته در کشور سوم بود، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که امسال بتوانیم میزبان ۲۰ تا ۲۲ هزار معتکف در مساجد استان باشیم.

وی در پایان با ابراز خرسندی از اینکه سال گذشته برخی هیئات مذهبی به‌صورت خودجوش برنامه اعتکاف را در مسجد خود برگزار کردند، گفت: در سال‌های قبل معمولاً بین ۲۶ تا ۳۰ درصد جمعیت معتکفین را آقایان تشکیل می‌دادند، این رقم در سال گذشته به ۳۸ درصد رسید که این رشد حاصل همت هیئتی‌ها بوده است.