انتقال دائم دانشجویان دختر متأهل دانشگاه آزاد به شهر همسر

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بخشنامه شماره ۱۰/۱۵۰۲ و ماده ۸ قوانین دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان دختر در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به استثنای رشته‌های پرستاری، مامایی و علوم تغذیه، می‌توانند مهمانی دائم به شهر محل سکونت والدین یا همسر دریافت کنند.

این بخشنامه که با هدف تسهیل شرایط تحصیلی دانشجویان متأهل صادر شده، الزام دارد متقاضیان شرایط عمومی آئین‌نامه نقل و انتقال را رعایت کنند، رشته مورد نظر در واحد مقصد در سال ورودی دانشجو دایر باشد و محل سکونت با واحد انتخابی مغایرت نداشته باشد.

بر اساس تبصره این بخشنامه، هر دانشجو صرفاً یک بار مجاز به استفاده از این تسهیلات است.

متقاضیان باید مدارک سکونت والدین یا همسر، تصویر تمام صفحات شناسنامه و مدرک دو سال آخر تحصیلی را ارائه دهند تا درخواست مهمانی دائم پردازش شود.