به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی، تحولات جنوب و شرق یمن از عدن گرفته تا حضرموت و شبوه و المهره را نشان دهنده تغییرات عمیق در موازنه قوا در منطقه دانسته و تاکید کرد که آنچه طی ۱۰ روز گذشته در حال وقوع است، فراتر از درگیری‌های بومی بین شبه نظامیان و نیروهای محلی است و به بازتعریف کامل نقشه نفوذ در این کشور تبدیل شده است.

«شورای انتقالی جنوب» به تازگی با حمایت آشکار امارات و احتمالاً با حمایت پنهان آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی برای گسترش نفوذ خود در تعدادی از مناطق نفت‌خیز و مراکز استراتژیک یمن مانند فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌ها در عدن، ساحل حضرموت، المهره و شبوه، اقدام کرده است. این اقدام شبیه یک کودتای تدریجی و برنامه‌ریزی شده علیه جریان موسوم به «شورای رهبری ریاست جمهوری» و تحمیل عملی تقسیم‌بندی منطقه برای آماده‌سازی اعلام جدایی است.

حمایت امارات در این عرصه دیگر تنها به تأمین مالی و تسلیحاتی شورای انتقالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل آموزش های نظامی، فراهم آوردن قابلیت‌های اطلاعاتی و فنی بالا برای آن و هماهنگی عملیاتی است که شورای مذکور را قادر می‌سازد به سرعت در جنوب و شرق یمن حرکت کند. امارات در ظاهر از انگیزه‌های عناصر و رهبران این شورا برای تحقق پروژه تجزیه استفاده می‌کند، اما در واقع این تحولات بخشی از یک استراتژی مشترک اماراتی، آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی است که هدف آن تقویت نفوذ در بنادر، گذرگاه‌های دریایی، جزایر و منابع نفتی در جنوب و شرق یمن است. این شرایط می تواند بیش از هر زمان دیگری صنعا را تحت فشار قرار می‌دهد و از ایفای نقش فعال آن در حمایت از غزه و درگیری مستقیم با آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی جلوگیری کند.

عقب‌نشینی ظاهری سعودی‌ها و تغییر موقعیت پیچیده آن‌ها در یمن در سایه گسترش نفوذ امارات از طریق ابزارهای محلی خود، از دیگر مولفه‌های تحولات یمن است. در این شرایط به نظر می‌رسد که ریاض توانایی‌اش در کنترل رفتار گروه‌های محلی مرتبط با خود را از دست داده است. در سایه این واقعیت، ریاض و گروه‌های مرتبط با آن در وضعیت دفاعی بی‌سابقه‌ای در داخل استان‌های اشغالی یمن قرار گرفته و به نظر می‌رسد از این تحرکات غافلگیر شده و مجبور شدند مواضع و اردوگاه‌ها و انبارهای تسلیحات خود را بدون مقاومت به مزدوران امارات تحویل دهند. برخی ناظران معتقدند که پراکندگی تصمیم‌گیری سیاسی، نظامی و اطلاعاتی در ریاض به عقب‌نشینی عربستان سعودی و گروه‌هایش انجامیده است. این در حالی است که امارات مواضع اطلاعاتی و سیاسی یکپارچه ای در قبال تحولات یمن دنبال کرده است.

با این وجود، محافل سیاسی و دیپلماتیک در صنعا معتقدند که عربستان سعودی حرف آخر را در استان‌های تحت اشغال یمن می زند و امارات نمی‌تواند بدون هماهنگی قبلی با ریاض، دست به اقدامی بزند، به خصوص که درگیری های اخیر پس از بازگشت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از واشنگتن و «تروریست» اعلام کردن اخوان المسلمین توسط آمریکا و افزایش فشار سیاسی بر صنعا صورت گرفت. طبق این دیدگاه، عربستان سعودی در هماهنگی مستقیم با ابوظبی و قدرت‌های بین‌المللی در خصوص تحولات یمن است که محورهای آن عبارتند از:

۱. خلاص شدن از دست حزب اصلاح و نیروهای وابسته به اخوان المسلمین که بن سلمان هیچ علاقه‌ای به آنها ندارد.

۲. بازنگری در ایجاد یک نهاد جایگزین برای شورای ریاست جمهوری عدن که عملکرد خوبی از خود نشان نداده است.

۳. دستکاری در حاکمیت یمن و تحمیل یک واقعیت جدید پیش از اجرای الزامات صلح با صنعا و آماده‌سازی ترتیبات علیه صنعا با مزدوران بومی محلی.

نقش رژیم صهیونیستی در بحران یمن

روزنامه الاخبار، رژیم صهیونیستی را برنده تشدید جنگ در یمن معرفی کرده و می افزاید که درک نقش احتمالی رژیم صهیونیستی در تحولات یمن با بررسی چند تحول مهم، ساده تر انجام می شود. اعلام آمادگی عیدروس قاسم الزبیدی، رئیس شورای انتقالی برای عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی در ازای به رسمیت شناختن «دولت یمن جنوبی» و همچنین زمزمه های صهیونیست‌ها در طول جنگ طوفان الاقصی در مورد امکان ایجاد روابط با گروه های مخالف و معارض دولت صنعا دو مورد از این تحولات است.

در همین رابطه تعدادی از افسران موساد با پوشش خبرنگار به عدن و تعدادی از استان های جنوبی سفر و با رهبران گروه های متخاصم دیدار کرده‌اند. شاید ماموریت آنها آماده سازی برای هدایت تحولات کنونی یمن بوده است. همچنین همکاری امنیتی و فنی بین امارات و رژیم اشغالگر پس از توافقات عادی سازی بر کسی پنهان نیست. به همین علت امارات از فناوری های پیشرفته نظارتی، تخصص سایبری و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی بهره مند شده است که همه این عوامل به حمایت از تحرکات ابوظبی در منطقه از جمله یمن برای ایجاد نفوذ و بازترسیم نقشه امنیت دریایی از شاخ آفریقا تا باب المندب و سواحل حضرموت و سقطری مربوط می شود.

از آنجا که امارات مستقیماً با رژیم صهیونیستی مرتبط است، می‌تواند گروه‌های مزدور خود را به این رژیم متصل کند تا اهداف ابوظبی را که کاملاً با اهداف آمریکا و انگلیس مطابق است، محقق سازد. ازجمله این اهداف می توان به تضعیف دولت یمن، جلوگیری از اعمال حاکمیت صنعا بر سواحل اشغالی یمن و تضمین امنیت و ناوبری دریایی رژیم اشغالگر، اشاره کرد. تحولات جنوب و شرق یمن صرفاً حوادث پراکنده بین شبه نظامیان بومی نیست، بلکه به منزله بازسازی نفوذ منطقه ای در یمن است و ممکن است به تجزیه این کشور بینجامد. این پروژه به صورت قابل توجهی با منافع آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی تلاقی پیدا می کند.