باشگاه استقلال بعد از ۸۰ سال در دوچرخه سواری تیمداری خواهد کرد

به کزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال امروز سه شنبه با رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری دیدار و در خصوص بازگشت استقلال به این رشته گفت‌وگو کردند.

در این جلسه اسدی ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیرعامل استقلال برای زنده کردن هرچه بیشتر روح ورزش در رشته‌های مختلف، از تشکیل مجدد تیم دوچرخه سواری استقلال در لیگ برتر ایران استقبال کرد.

در ادامه این جلسه، تاجرنیا نیز پس از انجام برخی برنامه‌ریزی‌ها برای تیم‌داری در لیگ ملی، پیشنهادهایی برای برگزاری تور دوچرخه سواری استقلال خلیج‌فارس در سه ماهه پایانی سال ارائه کرد که این مسئله نیز مورد استقبال فدراسیون قرار گرفت.

باشگاه استقلال در سال ۱۳۲۴ با نام باشگاه دوچرخه سواران فعالیت ورزشی خود را در این رشته ورزشی آغاز کرده بود و پس از ۴ سال با راه اندازی تیم فوتبال خود، نام این باشگاه تغییر کرد.

پس از گذشت حدود ۸۰ سال از این تغییرنام، آبی‌پوشان پایتخت با در نظر گرفتن سابقه و گذشته خود در این رشته ورزشی دوباره تصمیم خود را برای بازگشت به این رشته المپیکی و پرافتخار گرفته اند.