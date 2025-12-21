کیش میزبان مرحله جدید اردوی دوچرخه سواران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اردوی تیم ملی جاده مردان و بانوان به منظور آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کشور عربستان از پایان هفته در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

این اردوی تدارکاتی از ۴ دی ماه آغاز و تا پایان دی ماه به میزبانی استان هرمزگان و در جزیره کیش برگزار می شود که کادر فنی تیم ملی به همین منظور از ۱۲ ورزشکار برای شرکت در این دور از تمرینات دعوت به عمل آورده اند.

اسامی دعوت شدگان به این اردو به این ترتیب است:

مردان – رده سنی جوانان:

علی گلستانی – آذربایجان شرقی، مبین مسلم‌پور – البرز، محمدمهدی مقدسی – لرستان

بانوان – رده سنی جوانان:

زهرا زارع وحید – آذربایجان شرقی، ناروین زینالی – آذربایجان شرقی

مردان– رده سنی امید:

امیر علیزاده – آذربایجان شرقی، امیرحسین وطن‌پرست – کرمان

مردان – رده سنی بزرگسالان:

مهدی ناطقی – اصفهان، آیدین علیاری – آذربایجان شرقی، علی لبیب – آذربایجان شرقی، امیرحسین فهیم – قزوین، رامیار قوامی – کردستان

علیرضا حقی به عنوان مربی جوانان، بهنام ملکی کمک مربی، حسن شریف‌زاده سرپرست، لیلا قیصری مربی و سرپرست تیم بانوان، محمد جوب پایان مربی بدنساز و احسان سلیمانیان به عنوان آنالیزور اعضای کادر فنی و سرپرستی این اردو را تشکیل می‌دهند.