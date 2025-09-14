به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی سی و هشتمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان و مراسم تقدیر از برترین های هندبال در سال گذشته عصر امروز در سالن فارسی اکادمی کمیته المپیک برگزار می شود.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در این مراسم گفت: امسال لیگ متفاوت را تجربه می کنیم به چند دلیل چون سال متفاوتی است. پایان سال مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی است. در سال آینده بازیهای اسیایی ناگویا را داریم که برای هندبال بسیار مهم است و همه برنامه ریزی ما و مسیر باشگاهها باید در مسیر موافقیت تیم ملی باشد.

وی ادامه داد: چند تیم جدید به لیگ آمده و چند باشگاه فوتبالی آمده اند و نام ده تیم برتر برای حضور در لیگ امسال مشخص شده اند. امسال درخواست زیادی از باشگاهها داشتیم ولی برخی از آنها تا امروز وضعیت شان مشخص نشده است و ظرف چند روز آینده مشخص می شود و شاید در روزهای آینده به تیم های ما اضافه شوند.

رئیس فدراسیون هندبال به تیم های حاضر در لیگ برتر اشاره کرد و گفت: از تیم های نظامی، نیروی زمینی همیشه حضور دارد. تیم سپاهان اصفهان که برند هندبال ما است. مس کرمان سال قبل نماینده ما در جام باشگاههای آسیا بود. نفت و گاز گچساران نماینده خانواده صنعت نفت است.

وی ادامه داد: امروز مشکل باشگاه هپکو اراک برای حضور در مسابقات حل شد. استقلال کازرون در لیگ برتر حاضر می شود و باید از این باشگاه تشکر کنم. سبزوار هم خیلی تلاش شد اما نشد در لیگ حاضر شود.

وی با اشاره به حضور نماینده پایتخت بعد از سالها در لیگ برتر هندبال بیان کرد: حضور شرکت خودروسازی سایپا بعد از سالها به عنوان نماینده تهران در لیگ برتر محقق شده و این مسئله برای لیگ هندبال مهم بود. سنگ آهن بافق یزد هم مشکلش در همین چند روز حل شد.

پاکدل با بیان اینکه سال مهمی پیش رو داریم گفت: ما اگر در رده ملی موفق نباشیم قطعاً استقبال باشگاهها از این رشته کم می شود. برای همین از رافائل سرمربی تیم ملی خواسته ایم تا در این جلسه باشد و حتماً باشگاهها با مربی تیم ملی هماهنگ باشند.

وی در ادامه به پخش زنده مسابقات در استانها هم اشاره و تاکید کرد: برخی از استانها سال قبل در این خصوص کم لطفی کردند و امیدوارم امسال این مسئله حل شود.

رئیس فدراسیون هندبال در پایان تاکید کرد: تنور لیگ برتر ما امسال داغ تر خواهد بود و همین جا اعلام می کنم یکی از جذاب ترین لیگ ها در چند سال اخیر را شاهد خواهید بود و امیدوارم با کمک باشگاهها عملکرد خوبی در رقابتهای قهرمانی آسیا هم داشته باشیم.