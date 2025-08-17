  1. استانها
احیای تور بین المللی دوچرخه سواری خزر پس از ۱۲ سال

ساری - رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری از احیای تور بین‌المللی خزر پس از ۱۲ سال خبر داد و گفت: تکمیل پیست دوچرخه سواری ساری در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اسدی بعد از ظهر یکشنبه در مجمع سالیانه هیئت دوچرخه‌سواری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی مازندران برای توسعه دوچرخه‌سواری گفت: نشست اخیر با استاندار مازندران برای آینده این رشته در استان مفید بوده و حمایت استانی می‌تواند روند توسعه را سرعت ببخشد.

وی از احیای تور بین‌المللی خزر پس از وقفه‌ای ۱۲ ساله خبر داد و تأکید کرد: این رویداد در کنار تور آذربایجان به عنوان دو رویداد مهم دوچرخه‌سواری ایران شناخته می‌شوند و برگزاری دوباره آن از برنامه‌های جدی فدراسیون است.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری تکمیل پیست نیمه‌تمام ساری را یکی از اولویت‌های زیرساختی دانست و افزود: که بیش از ۱۰۰ رویداد دوچرخه‌سواری در تقویم سالانه فدراسیون پیش‌بینی شده و بخش قابل توجهی از آنها در مازندران برگزار خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت برندسازی و حمایت از باشگاه‌های فعال تأکید کرد و گفت: باشگاه‌ها نقش محوری در قهرمان‌پروری و مدال‌آوری دارند و فدراسیون توسعه این بخش را دنبال می‌کند.

